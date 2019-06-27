Bandido de 20 anos causa prejuízo milionário em assaltos aos Correios

Agência dos Correios Crédito: Fernando Madeira

Bairro das Laranjeiras, na Serra, está sendo investigado por dez crimes em agências dos Correios no Espírito Santo que podem ter causado um prejuízo milionário à empresa pública. Os roubos aconteceram entre maio de 2017 e janeiro de 2018. Um jovem de 20 anos, que é residente no, na, está sendo investigado por dezem agências dosnoque podem ter causado umà empresa pública. Os roubos aconteceram entre maio de 2017 e janeiro de 2018.

Your browser does not support the audio element. Bandido de 20 anos causa prejuízo milionário em assalto aos Correios

Na manhã desta quinta-feira (27), a Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat), deflagrou a Operação Aprendiz, justamente com o objetivo de combater os crimes de roubo às agências dos Correios.

Laranjeiras no dia 9 de novembro de 2018. Contudo, ele já havia sido preso em flagrante também por roubo à agência dos Correios em 9 de janeiro de 2018. Durante o primeiro interrogatório, ele confessou ter roubado outras cinco agências. Desta vez, o rapaz está sendo investigado por um roubo à agência deno dia 9 de novembro de 2018. Contudo, ele já havia sido preso em flagrante também por roubo à agência dos Correios em 9 de janeiro de 2018. Durante o primeiro interrogatório, ele confessou ter roubado outras cinco agências.

Posteriormente, ao ter sua imagem confrontada com vídeos de circuito de monitoramento de agências, foram identificados mais quatro roubos, totalizando dez crimes em agências dos Correios no Estado no período citado.

O criminoso chegou a cumprir pena até outubro de 2018, quando progrediu para o regime semiaberto. Menos de um mês após estar em liberdade, o homem já voltou para o mundo do crime, sendo suspeito de ter roubado mais cinco agências até o mês de maio de 2019.

MODUS OPERANDI

O grupo criminoso agia rendendo os funcionários e clientes da empresa pública. Eles aguardavam o mecanismo de retardo do cofre para abri-lo e supostamente tranquilizar as vítimas, dizendo que só queriam o dinheiro do governo.

É estimado que estes crimes geraram um prejuízo milionário à empresa pública, além do prejuízo causado pelo abalo psicológico aos funcionários e clientes vítimas do crime, assim como os dias em que as agências permaneceram fechadas e sem atendimento ao público até recuperar as condições de funcionar de forma adequada.

CRIMES INVESTIGADOS

De acordo com a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), o investigado vai responder pelo crime de roubo qualificado, previsto respectivamente no Artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, cujas penas somadas poderão chegar a 16 anos de reclusão por cada roubo.

SINDICATO

Por meio de nota à imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos do Estado do Espírito Santo - Sintect-ES - disse que falta de segurança dos trabalhadores dos Correios e o crescente número de assaltos a agências são algumas das maiores preocupações do categoria. Foram mais de 240 casos nos últimos três anos, sendo mais da metade casos de assaltos e arrombamentos. de acordo com o Sindicato.

Sobre a operação da Aprendiz da Polícia Federal, o Sintect-ES afirmou que é a ação mostra que "atualmente as agências de Correios são alvo fácil para criminosos especializados neste tipo de assalto, o que coloca em risco a vida dos trabalhadores ecetistas e clientes que utilizam os serviços da empresa", pontuou a nota.