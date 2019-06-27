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Operação Aprendiz

Bandido de 20 anos causa prejuízo milionário em assaltos aos Correios

Indivíduo já é investigado por dez crimes em agências do Espírito Santo

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 20:02

Publicado em 

27 jun 2019 às 20:02
Agência dos Correios Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 20 anos, que é residente no Bairro das Laranjeiras, na Serra, está sendo investigado por dez crimes em agências dos Correios no Espírito Santo que podem ter causado um prejuízo milionário à empresa pública. Os roubos aconteceram entre maio de 2017 e janeiro de 2018.
Bandido de 20 anos causa prejuízo milionário em assalto aos Correios
Na manhã desta quinta-feira (27), a Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat), deflagrou a Operação Aprendiz, justamente com o objetivo de combater os crimes de roubo às agências dos Correios.
Desta vez, o rapaz está sendo investigado por um roubo à agência de Laranjeiras no dia 9 de novembro de 2018. Contudo, ele já havia sido preso em flagrante também por roubo à agência dos Correios em 9 de janeiro de 2018. Durante o primeiro interrogatório, ele confessou ter roubado outras cinco agências.
> Cinco pessoas são presas suspeitas de desviar dinheiro de contas no ES
Posteriormente, ao ter sua imagem confrontada com vídeos de circuito de monitoramento de agências, foram identificados mais quatro roubos, totalizando dez crimes em agências dos Correios no Estado no período citado.
O criminoso chegou a cumprir pena até outubro de 2018, quando progrediu para o regime semiaberto. Menos de um mês após estar em liberdade, o homem já voltou para o mundo do crime, sendo suspeito de ter roubado mais cinco agências até o mês de maio de 2019.
MODUS OPERANDI
O grupo criminoso agia rendendo os funcionários e clientes da empresa pública. Eles aguardavam o mecanismo de retardo do cofre para abri-lo e supostamente tranquilizar as vítimas, dizendo que só queriam o dinheiro do governo.
> Vinte já foram presos pelo golpe da locadora no ES
É estimado que estes crimes geraram um prejuízo milionário à empresa pública, além do prejuízo causado pelo abalo psicológico aos funcionários e clientes vítimas do crime, assim como os dias em que as agências permaneceram fechadas e sem atendimento ao público até recuperar as condições de funcionar de forma adequada.
CRIMES INVESTIGADOS
De acordo com a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES), o investigado vai responder pelo crime de roubo qualificado, previsto respectivamente no Artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, cujas penas somadas poderão chegar a 16 anos de reclusão por cada roubo.
SINDICATO
Por meio de nota à imprensa, o Sindicato  dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos do Estado do Espírito Santo - Sintect-ES -  disse que  falta de segurança dos trabalhadores dos Correios e o crescente número de assaltos a agências são algumas das maiores preocupações do categoria. Foram mais de 240 casos nos últimos três anos, sendo mais da metade casos de assaltos e arrombamentos. de acordo com o Sindicato.
Sobre a operação da Aprendiz da Polícia Federal, o Sintect-ES afirmou que é a ação mostra que "atualmente as agências de Correios são alvo fácil para criminosos especializados neste tipo de assalto, o que coloca em risco a vida dos trabalhadores ecetistas e clientes que utilizam os serviços da empresa", pontuou a nota.
O sindicato considera positivo o trabalho da Polícia Federal, mas pondera que a necessidade de mais medidas para resguardar a integridade dos trabalhadores. Para tanto, os representantes da categoria ingressaram com   ação na Justiça do Trabalho pedindo reforço na segurança das unidades. "Não é razoável tratar esses crimes apenas após o seu acontecimento. É preciso priorizar a prevenção, investindo em inteligência e segurança integrada", afirmou a nota

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