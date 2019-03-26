Baile funk com armas e drogas é fechado em Nova Venécia

Materiais apreendidos em baile funk de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil

Um baile funk irregular que acontecia em Nova Venécia , região Noroeste do Estado, na madrugada de domingo (24), acabou antes do previsto. Isso porque uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil fechou a festa com a apreensão de drogas, arma de fogo, munições e veículos roubados, e ainda flagrou 30 adolescentes consumindo bebidas alcoólicas no local. Sete pessoas foram detidas.

De acordo com a Polícia Militar, o baile foi realizado em uma casa noturna conhecida no bairro Aeroporto. O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, explicou que a operação foi montada após denúncias indicarem que havia pessoas ostentando armas de fogo no local, além de grande consumo de drogas e bebidas, inclusive com a participação de menores de idade.

Quando os policiais chegaram no local da festa, houve correria e um princípio de resistência pelo grande número de frequentadores. Por conta disso, foram usados equipamentos não letais, como bombas de efeito moral. A PM e a PC informaram que houve a apreensão de duas armas de fogo, munições, mais de R$ 4.600 em espécie, um carro Fiat Palio, uma moto roubada e drogas (maconha e cocaína).

O Conselho Tutelar foi acionado porque havia 30 adolescentes no baile funk. Entre os sete detidos, estão três menores de idade e dois organizadores do evento. Os acusados e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia.