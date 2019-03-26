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Operação policial

Baile funk com armas e drogas é fechado em Nova Venécia

Operação entre Polícia Militar e Polícia Civil apreendeu armas de fogo, munições, drogas e veículos roubados na casa noturno onde evento era realizado. O Conselho Tutelar foi acionado porque havia 30 adolescentes no local

Publicado em 26 de Março de 2019 às 15:35

Publicado em 

26 mar 2019 às 15:35
Materiais apreendidos em baile funk de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil
Um baile funk irregular que acontecia em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, na madrugada de domingo (24), acabou antes do previsto. Isso porque uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil fechou a festa com a apreensão de drogas, arma de fogo, munições e veículos roubados, e ainda flagrou 30 adolescentes consumindo bebidas alcoólicas no local. Sete pessoas foram detidas.
De acordo com a Polícia Militar, o baile foi realizado em uma casa noturna conhecida no bairro Aeroporto. O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Mário Marcelo Dal Col, explicou que a operação foi montada após denúncias indicarem que havia pessoas ostentando armas de fogo no local, além de grande consumo de drogas e bebidas, inclusive com a participação de menores de idade.
Quando os policiais chegaram no local da festa, houve correria e um princípio de resistência pelo grande número de frequentadores. Por conta disso, foram usados equipamentos não letais, como bombas de efeito moral. A PM e a PC informaram que houve a apreensão de duas armas de fogo, munições, mais de R$ 4.600 em espécie, um carro Fiat Palio, uma moto roubada e drogas (maconha e cocaína).
O Conselho Tutelar foi acionado porque havia 30 adolescentes no baile funk. Entre os sete detidos, estão três menores de idade e dois organizadores do evento. Os acusados e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia.
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