Avô confessa ter estuprado neta em Cachoeiro

Um homem confessou ter abusado da própria neta, uma menina de 12 anos, em, no Sul do Estado. Ele foi preso em flagrante neste sábado (13). Segundo relatos da vítima, o crime ocorre há pelo menos dois anos.

De acordo com a, os abusos foram descobertos depois que a menina contou para uma funcionária da escola onde estudava. "A funcionária acionou o Conselho Tutelar, que trouxe a vítima até a delegacia", conta o delegado Augusto Garcia.

Ainda segundo o delegado, a menina afirmou que sofria os abusos desde que tinha 10 anos, sempre na casado avô. O crime teria ocorrido pelo menos cinco vezes. "De acordo com a confissão do avô o crime acontecia dentro da casa dele. Além dele ter confessado, foi constatado também pelo exame de corpo de delito”, afirmou.