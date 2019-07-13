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Abuso Sexual

Avô confessa ter estuprado neta em Cachoeiro

O crime foi descoberto porque a menina, de 12 anos, contou para uma das funcionárias da escola onde estuda

Publicado em 

13 jul 2019 às 20:49

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 20:49

O suspeito foi levado para a delegacia onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável Crédito: Rafael Ferraz
Um homem confessou ter abusado da própria neta, uma menina de 12 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi preso em flagrante neste sábado (13). Segundo relatos da vítima, o crime ocorre há pelo menos dois anos. 
De acordo com a Polícia Civil, os abusos foram descobertos depois que a menina contou para uma funcionária da escola onde estudava. "A funcionária acionou o Conselho Tutelar, que trouxe a vítima até a delegacia", conta o delegado Augusto Garcia.
> Lavrador é investigado por estuprar os próprios irmãos no Caparaó
Ainda segundo o delegado, a menina afirmou que sofria os abusos desde que tinha 10 anos, sempre na casado avô. O crime teria ocorrido pelo menos cinco vezes. "De acordo com a confissão do avô o crime acontecia dentro da casa dele. Além dele ter confessado, foi constatado também pelo exame de corpo de delito”, afirmou. 
O idoso foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Se condenado, a pena pode chegar a 22 anos de prisão. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim e em seguida levado para o presídio de Xuri em Vila Velha.
 

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