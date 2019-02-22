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Pai de Kauã

Autuado por desacato a um juiz, pai do menino do Kauã permanece preso

Defesa fez pedido de habeas corpus; decisão pode sair nesta sexta-feira (22)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 fev 2019 às 22:45

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 22:45

Rainy entrando em viatura no SML de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
O advogado Síderson Vitorino, um dos responsáveis pela defesa de Rainy Butkovsky, pai biológico do menino Kauã, vítima da tragédia em Linhares, segue aguardando julgamento do pedido de liminar em Habeas Corpus. Até esta quinta-feira (21), o homem, preso por desacato à autoridade, continua preso no município ao Norte do estado.
De acordo com a defesa, haverá nova tentativa de soltar o cliente antes mesmo da audiência marcada para a terça-feira (26). "Estamos saindo agora do Tribunal de Justiça e o processo caminhou até o gabinete do Desembargador Relator, Adalto Dias Tristão. No Habeas Corpus há um pedido de decisão urgente que o magistrado precisa analisar. Mas o expediente do Tribunal se esgotou e não houve tempo suficiente de decidir. O desembargador deve fazer isso a partir de amanhã (22). Amanhã estaremos aqui novamente, ao meio-dia", comentou o advogado.
> Vídeo mostra confusão que terminou em prisão

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