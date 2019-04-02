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Cariacica

Autor de ameaça de ataque a escola no ES pode responder por terrorismo

A Polícia Civil apura o caso; o órgão informou que não passaria mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 22:10

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 abr 2019 às 22:10
Polícia Militar foi ao colégio após as ameaças feitas por jovem Crédito: Caique Verli
Após a disseminação de uma mensagem que gerou pânico entre pais, alunos e funcionários de um colégio particular de Cariacica na tarde deste domingo (31), a Polícia Civil informou na noite desta segunda-feira (1º) que o fato foi formalizado na Delegacia Especializada da Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e disse que, dependendo do caso, o ato da pessoa que fez a ameaça pode ser enquadrado na lei antiterrorismo — nestes casos, a pena é mais grave.
De acordo com apuração feita pela reportagem do Gazeta Online, um jovem, menor de idade, e que não teria ligação com a escola — como garantem os funcionários, publicou em redes sociais que entraria armado no colégio nesta segunda-feira (1º). O fato levou a instituição a cancelar as provas previstas para hoje. As primeiras informações apuradas pela Polícia Civil dão conta de que se tratou de uma brincadeira de 1º de Abril. O órgão informou que não passaria mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações.
> Ameaça de ataque a colégio de Cariacica gera pânico entre pais e alunos
"1º de abril de mau gosto", foi como definiu uma mãe de aluno sobre a situação que visava o colégio particular que funciona em Jardim América. Outro pai de aluno, que prefere não se identificar, informou que a ameaça teria chegado aos pais e funcionários do Colégio Passionista via corrente de Whatsapp. A situação amedrontou a todos e muitos alunos não foram à aula hoje.
"O pessoal está com medo de ir à aula, provas foram suspensas pela ameaça de ataque à escola. Essa informação chegou através de Whatsapp e algumas pessoas da escola receberam e repassaram. Ontem (domingo) mesmo entraram em contato com a polícia e hoje pela manhã eu fui lá, conversei com a secretária e ela disse que a segurança foi reforçada", contou o pai.
NOTA DO COLÉGIO
Pelas redes sociais, o Colégio Passionista publicou uma nota na madrugada desta segunda-feira informando sobre a situação e que o policiamento no local foi reforçado. Ainda segundo funcionários, o diretor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), em Vitória.
"O colégio Passionista foi notificado sobre a ameaça iminente que circulou em redes sociais, sobre um possível ataque.
Já buscamos esclarecimentos e foi uma notícia falsa, mas prontamente tomamos a precaução necessária, notificando a polícia para garantir a segurança de todos da escola.
Prontamente estão para garantir a segurança, a ordem e inclusive o direito de todos nossos alunos realizarem suas atividades diárias de estudo.
Amanhã (hoje), as provas estão canceladas, para não prejudicar nenhum aluno.
Sabemos o quanto de transtorno e que ficaram abalados, mas vamos nos unir e confiar que tudo ficará bem.
Que Deus nos abençoe e nos proteja."
POLICIAMENTO REFORÇADO
Segundo informações da equipe de reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), a Polícia Militar esteve no local. Em nota, a PM afirma que na noite de ontem (31), o comando da 5ª Companhia do 7º Batalhão tomou conhecimento da publicação e desde de então iniciou ações preventivas na região. Já na manhã de hoje (1º), viaturas realizaram ponto base na porta da escola e durante todo o dia militares fizeram visitas tranquilizadoras. (Com informações de Caíque Verli)
AS MENSAGENS QUE CIRCULAM EM REDES SOCIAIS (clique para ampliar)

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