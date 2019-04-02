Autor de ameaça de ataque a escola no ES pode responder por terrorismo

Polícia Militar foi ao colégio após as ameaças feitas por jovem Crédito: Caique Verli

Cariacica na tarde deste domingo (31), a Polícia Civil informou na noite desta segunda-feira (1º) que o fato foi formalizado na Delegacia Especializada da Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e disse que, dependendo do caso, o ato da pessoa que fez a ameaça pode ser enquadrado na lei antiterrorismo — nestes casos, a pena é mais grave. Após a disseminação de uma mensagem que gerou pânico entre pais, alunos e funcionários de um colégio particular dena tarde deste domingo (31), ainformou na noite desta segunda-feira (1º) que o fato foi formalizado na Delegacia Especializada da Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e disse que, dependendo do caso, o ato da pessoa que fez a ameaça pode ser enquadrado na lei antiterrorismo — nestes casos, a pena é mais grave.

De acordo com apuração feita pela reportagem do Gazeta Online, um jovem, menor de idade, e que não teria ligação com a escola — como garantem os funcionários, publicou em redes sociais que entraria armado no colégio nesta segunda-feira (1º). O fato levou a instituição a cancelar as provas previstas para hoje. As primeiras informações apuradas pela Polícia Civil dão conta de que se tratou de uma brincadeira de 1º de Abril. O órgão informou que não passaria mais detalhes para não atrapalhar o andamento das investigações.

"1º de abril de mau gosto", foi como definiu uma mãe de aluno sobre a situação que visava o colégio particular que funciona em Jardim América. Outro pai de aluno, que prefere não se identificar, informou que a ameaça teria chegado aos pais e funcionários do Colégio Passionista via corrente de Whatsapp. A situação amedrontou a todos e muitos alunos não foram à aula hoje.

"O pessoal está com medo de ir à aula, provas foram suspensas pela ameaça de ataque à escola. Essa informação chegou através de Whatsapp e algumas pessoas da escola receberam e repassaram. Ontem (domingo) mesmo entraram em contato com a polícia e hoje pela manhã eu fui lá, conversei com a secretária e ela disse que a segurança foi reforçada", contou o pai.

NOTA DO COLÉGIO

Pelas redes sociais, o Colégio Passionista publicou uma nota na madrugada desta segunda-feira informando sobre a situação e que o policiamento no local foi reforçado. Ainda segundo funcionários, o diretor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), em Vitória.

"O colégio Passionista foi notificado sobre a ameaça iminente que circulou em redes sociais, sobre um possível ataque.

Já buscamos esclarecimentos e foi uma notícia falsa, mas prontamente tomamos a precaução necessária, notificando a polícia para garantir a segurança de todos da escola.

Prontamente estão para garantir a segurança, a ordem e inclusive o direito de todos nossos alunos realizarem suas atividades diárias de estudo.

Amanhã (hoje), as provas estão canceladas, para não prejudicar nenhum aluno.

Sabemos o quanto de transtorno e que ficaram abalados, mas vamos nos unir e confiar que tudo ficará bem.

Que Deus nos abençoe e nos proteja."

POLICIAMENTO REFORÇADO

Segundo informações da equipe de reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) , a Polícia Militar esteve no local. Em nota, a PM afirma que na noite de ontem (31), o comando da 5ª Companhia do 7º Batalhão tomou conhecimento da publicação e desde de então iniciou ações preventivas na região. Já na manhã de hoje (1º), viaturas realizaram ponto base na porta da escola e durante todo o dia militares fizeram visitas tranquilizadoras. (Com informações de Caíque Verli)