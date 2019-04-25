Aulas em escola de Cariacica são suspensas após tiroteio

As aulas da escola de Educação Infantil,, foram suspensas após uma troca de tiros no momento da entrada dos alunos na porta da escola, por volta das 6h30 desta quinta-feira (25), em, Cariacica. No momento do tiroteio, pais e alunos correram para se proteger e muitos se encontram assustados com a situação. Bandidos saíram da Rua Operário atirando e chegaram a trocar tiros na frente da creche.

O Gazeta Online entrou em contato com a escola e foi comunicado que o tiroteio foi muito intenso e que os pais preferiram não deixar os filhos na escola no período da manhã. Ainda segundo informações de funcionários do CMEI, os professores ainda não sabem se sabe se os alunos irão aparecer durante a tarde, já que todos estão muito preocupados com um outro possível tiroteio.