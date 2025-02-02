Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Atiradores em carro branco matam duas pessoas em Cariacica

Segundo testemunhas, criminosos atiraram para todos os lados; três pessoas foram baleadas e duas delas morreram

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2025 às 11:59
Dois jovens foram mortos a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas, no início da madrugada deste domingo (2), no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Eles foram identificados como Keven Cristian da Conceição Laurette, de 23 anos, e Natanael da Conceição, de 26. Além deles, uma terceira vítima foi baleada, de 23 anos, mas sobreviveu. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. 
Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o tiroteio deixou os moradores da região assustados. Keven foi atingido na cabeça e Natanael nas costas e no pescoço. Testemunhas contaram que os criminosos estavam em um carro branco que passou pelo local atirando para todos os lados.
Os donos da distribuidora de bebidas atingida pelos tiros disseram que o estabelecimento estava fechado no momento do crime. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Nenhum suspeito havia sido detido até a publicação da reportagem.
*Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados