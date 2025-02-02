Atiradores em carro branco matam duas pessoas em Cariacica

Dois jovens foram mortos a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas, no início da madrugada deste domingo (2), no bairro Santo Antônio, em Cariacica. Eles foram identificados como Keven Cristian da Conceição Laurette, de 23 anos, e Natanael da Conceição, de 26. Além deles, uma terceira vítima foi baleada, de 23 anos, mas sobreviveu. O rapaz foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o tiroteio deixou os moradores da região assustados. Keven foi atingido na cabeça e Natanael nas costas e no pescoço. Testemunhas contaram que os criminosos estavam em um carro branco que passou pelo local atirando para todos os lados.
Os donos da distribuidora de bebidas atingida pelos tiros disseram que o estabelecimento estava fechado no momento do crime. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Nenhum suspeito havia sido detido até a publicação da reportagem.
*Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta.