Assaltantes uniformizados fazem arrastão em Transcol na Serra

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Elis Carvalho

Rodovia do Contorno, na Dois assaltantes fizeram um arrastão dentro de um ônibus do sistema Transcol, na tarde desta terça-feira (02), na, na Serra . Um dos suspeitos usava uniforme escolar e o outro uniforme de uma empresa.

BR 101, na altura do bairro Carapina. Um deles aparentava ter cerca de 15 anos e vestia um uniforme escolar. “O outro era negro, tinha cerca de 1,70, usava boné e uniforme de uma empresa. Não demorou muito para eu ouvir eles gritando e anunciando o assalto dentro do coletivo”, contou o motorista da linha 577 (Terminal de Carapina x Porto de Cariacica). Segundo relato do motorista, de 42 anos, os dois suspeitos embarcaram em um ponto na, na altura do bairro Carapina. Um deles aparentava ter cerca de 15 anos e vestia um uniforme escolar. “O outro era negro, tinha cerca de 1,70, usava boné e uniforme de uma empresa. Não demorou muito para eu ouvir eles gritando e anunciando o assalto dentro do coletivo”, contou o motorista da linha 577 (Terminal de Carapina x Porto de Cariacica).

Cerca de 12 pessoas estavam no coletivo e tiveram celulares e pertences pessoais roubados pelos suspeitos. Um deles mostrava o que parecia ser uma arma. “Parecia que era de brinquedo, mas não tinha como saber exatamente. Depois que pegaram as coisas dos passageiros, mandaram eu parar às margens da rodovia e eles desceram”, detalhou o motorista.

Há 8 anos na profissão, o motorista disse que há pouco mais de seis meses foi vítima de um assalto semelhante, na mesma linha e no mesmo horário. “Um deles, o mais velho, se parecia muito com o primeiro assaltante. Pra gente que sai de casa pra trabalhar com transporte coletivo, percebe que está cada dia mais inseguro esse ramo de serviço”, desabafou.

As vítimas procuraram a Delegacia Regional de Serra para registrar o crime. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Crime Contra Transporte de Passageiros para serem apuradas a autoria.