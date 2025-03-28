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Crime em Jardim da Penha

Assaltante rouba celulares, bike e é preso após ser atropelado em Vitória

As vítimas são dois adolescentes, que relataram aos agentes da Guarda Municipal que o suspeito chegou a ameaçar que iria atirar; durante a fuga, ele foi atropelado por uma moto

Publicado em 28 de Março de 2025 às 09:06

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

28 mar 2025 às 09:06
Um homem, identificado como Frank Ferreira, foi preso na tarde de quinta-feira (27), em Vitória, suspeito de roubar dois adolescentes – um de 12 anos e outro sem idade divulgada – no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Durante a fuga, ele foi atropelado por uma moto e acabou detido por populares até a chegada da Guarda Municipal
O crime aconteceu por volta das 15h40, na esquina da Avenida Fernando Ferrari com a rua Comissário Octávio de Queiroz. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vitória, o suspeito abordou os adolescentes na rua e os ameaçou, dizendo que estava armado e iria atirar. Ele levou os celulares das vítimas e a bicicleta de um dos menores antes de tentar escapar.
Durante a fuga, o suspeito teria passado pela rua Arthur Czartoryski, região da Rua da Lama, e tentou atravessar a Avenida Fernando Ferrari, mas foi atingido por uma Honda CG 160 Start. Pessoas que presenciaram o assalto seguraram o suspeito até a chegada dos agentes.
Com escoriações no corpo, Frank foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para receber atendimento médico. Em seguida, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, e autuado em flagrante por roubo. Após os procedimentos, ele será transferido para o sistema prisional.

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