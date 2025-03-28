Assaltante rouba celulares, bike e é preso após ser atropelado em Vitória

O crime aconteceu por volta das 15h40, na esquina da Avenida Fernando Ferrari com a rua Comissário Octávio de Queiroz. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vitória, o suspeito abordou os adolescentes na rua e os ameaçou, dizendo que estava armado e iria atirar. Ele levou os celulares das vítimas e a bicicleta de um dos menores antes de tentar escapar.