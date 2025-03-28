Assaltante rouba celulares, bike e é preso após ser atropelado em Vitória

Um homem, identificado como Frank Ferreira, foi preso na tarde de quinta-feira (27), em Vitória, suspeito de roubar dois adolescentes – um de 12 anos e outro sem idade divulgada – no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Durante a fuga, ele foi atropelado por uma moto e acabou detido por populares até a chegada da Guarda Municipal.
O crime aconteceu por volta das 15h40, na esquina da Avenida Fernando Ferrari com a rua Comissário Octávio de Queiroz. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vitória, o suspeito abordou os adolescentes na rua e os ameaçou, dizendo que estava armado e iria atirar. Ele levou os celulares das vítimas e a bicicleta de um dos menores antes de tentar escapar.
Durante a fuga, o suspeito teria passado pela rua Arthur Czartoryski, região da Rua da Lama, e tentou atravessar a Avenida Fernando Ferrari, mas foi atingido por uma Honda CG 160 Start. Pessoas que presenciaram o assalto seguraram o suspeito até a chegada dos agentes.
Com escoriações no corpo, Frank foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá para receber atendimento médico. Em seguida, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória, e autuado em flagrante por roubo. Após os procedimentos, ele será transferido para o sistema prisional.