Assaltante rende mulher, se atrapalha ao ligar carro e acaba preso em Vila Velha

A mulher, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, que se assustou e saiu do carro –momento em que o homem foi para o lado do motorista e tentou sair com o veículo, mas não conseguiu ligar o automóvel. A vítima disse que, percebendo o nervosismo do suspeito, chegou a pedir que ele se acalmasse. “Olhei para ele e falei: 'Calma, vou te entregar tudo’. Eu saí do carro, e ele deu a volta e entrou no banco do motorista, mas não conseguiu ligar o carro", contou.