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Assaltante rende mulher, se atrapalha ao ligar carro e acaba preso em Vila Velha

Vítima havia acabado de sair do trabalho, no bairro Praia das Gaivotas, quando foi surpreendida pelo criminoso, que entrou no carro dela na noite de terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2023 às 08:11

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 08:11

Suspeito tentou roubar carro de jovem em Vila Velha
Suspeito tentou roubar carro de jovem em Vila Velha Crédito: Vinicius Colini
Um homem de 24 anos acabou preso após tentar roubar o carro de uma mulher na noite de terça-feira (12), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. A vítima havia acabado de sair do trabalho quando, ao entrar em seu carro, foi surpreendida pelo criminoso – que entrou pelo banco do passageiro.
A mulher, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, que se assustou e saiu do carro –momento em que o homem foi para o lado do motorista e tentou sair com o veículo, mas não conseguiu ligar o automóvel. A vítima disse que, percebendo o nervosismo do suspeito, chegou a pedir que ele se acalmasse. “Olhei para ele e falei: 'Calma, vou te entregar tudo’. Eu saí do carro, e ele deu a volta e entrou no banco do motorista, mas não conseguiu ligar o carro", contou.
"No momento em que vi o desespero dele para ligar o carro, comecei a gritar por socorro. Ele veio para cima de mim, querendo que eu calasse a boca, tentou me bater e me dar coronhadas. Ele estava armado, não sei se era arma de verdade ou de brinquedo, mas ele ficou fazendo aquele terror de assaltante"
X. - Vítima
Jovem quase tem carro roubado em Vila Velha
Jovem quase tem carro roubado em Vila Velha Crédito: Pablo Campos
A mulher contou que teme passar pela situação novamente. “Tenho medo. Trabalho ali todos os dias, então eles podem combinar, fazer alguma coisa. É uma sensação de insegurança. Eles não têm nada a perder, então eles podem fazer qualquer coisa por conta de um relógio”, disse.
Pessoas que estavam passando pelo local ouviram os gritos da mulher e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Foi quando o homem saiu do carro e correu por alguns metros, mas foi cercado e detido por populares até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Assaltante rende mulher, se atrapalha ao ligar carro e acaba preso em Vila Velha
Suspeito é preso após tentar roubar carro
Suspeito é preso após tentar roubar carro Crédito: Reprodução
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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