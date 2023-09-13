Um homem de 24 anos acabou preso após tentar roubar o carro de uma mulher na noite de terça-feira (12), no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. A vítima havia acabado de sair do trabalho quando, ao entrar em seu carro, foi surpreendida pelo criminoso – que entrou pelo banco do passageiro.
A mulher, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, que se assustou e saiu do carro –momento em que o homem foi para o lado do motorista e tentou sair com o veículo, mas não conseguiu ligar o automóvel. A vítima disse que, percebendo o nervosismo do suspeito, chegou a pedir que ele se acalmasse. “Olhei para ele e falei: 'Calma, vou te entregar tudo’. Eu saí do carro, e ele deu a volta e entrou no banco do motorista, mas não conseguiu ligar o carro", contou.
"No momento em que vi o desespero dele para ligar o carro, comecei a gritar por socorro. Ele veio para cima de mim, querendo que eu calasse a boca, tentou me bater e me dar coronhadas. Ele estava armado, não sei se era arma de verdade ou de brinquedo, mas ele ficou fazendo aquele terror de assaltante"
A mulher contou que teme passar pela situação novamente. “Tenho medo. Trabalho ali todos os dias, então eles podem combinar, fazer alguma coisa. É uma sensação de insegurança. Eles não têm nada a perder, então eles podem fazer qualquer coisa por conta de um relógio”, disse.
Pessoas que estavam passando pelo local ouviram os gritos da mulher e se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Foi quando o homem saiu do carro e correu por alguns metros, mas foi cercado e detido por populares até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Assaltante rende mulher, se atrapalha ao ligar carro e acaba preso em Vila Velha
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).