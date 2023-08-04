Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crimes

Assaltante que mirava vítimas no Ibes é preso em Vila Velha

Investigações policiais apontam que ele assaltou pelo menos 15 pessoas em três meses, todas na mesma região
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 ago 2023 às 18:45

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 18:45

Um ladrão que mirava vítimas no bairro Ibes, em Vila Velha, foi preso nesta sexta-feira (4). O nome dele não foi divulgado, mas a polícia informou que ele tem 23 anos e que cometia os assaltos sempre na mesma região, que é a mesma em que mora. As investigações apontaram que ele fez pelo menos 15 vítimas, em intervalo de apenas três meses. 
Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o assaltante roubando a bicicleta de um homem na região, no início de fevereiro, por volta das 10 horas. Pelo vídeo acima, é possível ver que a ação criminosa ocorre em menos de 30 segundos. Em outro flagrante, o mesmo criminoso aparece, também de bicicleta, indo assaltar uma jovem. 
Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, informações fornecidas pelas polícias Civil e Militar destacam que o assaltante era violento e ameaçava as vítimas. A preferência dele era roubar bicicletas e celulares.

As investigações

O delegado Guilherme Eugenio, adjunto da Delegacia Regional, contou à TV Gazeta que uma dificuldade para identificar o assaltante foi a falta de denúncias. Segundo ele, as vítimas tinham medo de relatar os crimes, devido às ameaças que ele fazia. 
"Não se sentiam confortáveis, uma vez que, dentre as ameaças empregadas por esse criminoso, havia ameaças dirigidas àquelas pessoas que viessem procurar a polícia. Mas, recentemente, a comunidade se revoltou, se uniu, e começou a comparecer em massa na delegacia", afirmou.
"Passou a roubar até conhecidos, o que tornou mais fácil nosso trabalho. Ele acreditou que a intimidação fosse suficiente pra que ninguém acionasse a polícia"
Guilherme Eugênio - Delegado
Ainda de acordo com o delegado, algo que chamou a atenção da polícia foi o fato do homem assaltar até pessoas com quem mantém ou já manteve um vínculo, como é o caso da avó e de uma ex-companheira. 
"Normalmente, os criminosos roubam em regiões nas quais eles não são conhecidos. Esse ladrão, de forma ousada e diferente, roubou até pessoas que, um dia, se relacionaram com ele", disse.
Assaltante que mirava vítimas no Ibes é preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Roubo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados