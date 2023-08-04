Assaltante que mirava vítimas no Ibes é preso em Vila Velha

Um ladrão que mirava vítimas no bairro Ibes, em Vila Velha , foi preso nesta sexta-feira (4). O nome dele não foi divulgado, mas a polícia informou que ele tem 23 anos e que cometia os assaltos sempre na mesma região, que é a mesma em que mora. As investigações apontaram que ele fez pelo menos 15 vítimas, em intervalo de apenas três meses.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o assaltante roubando a bicicleta de um homem na região, no início de fevereiro, por volta das 10 horas. Pelo vídeo acima, é possível ver que a ação criminosa ocorre em menos de 30 segundos. Em outro flagrante, o mesmo criminoso aparece, também de bicicleta, indo assaltar uma jovem.

Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, informações fornecidas pelas polícias Civil e Militar destacam que o assaltante era violento e ameaçava as vítimas. A preferência dele era roubar bicicletas e celulares.

As investigações

O delegado Guilherme Eugenio, adjunto da Delegacia Regional, contou à TV Gazeta que uma dificuldade para identificar o assaltante foi a falta de denúncias. Segundo ele, as vítimas tinham medo de relatar os crimes, devido às ameaças que ele fazia.

"Não se sentiam confortáveis, uma vez que, dentre as ameaças empregadas por esse criminoso, havia ameaças dirigidas àquelas pessoas que viessem procurar a polícia. Mas, recentemente, a comunidade se revoltou, se uniu, e começou a comparecer em massa na delegacia", afirmou.

"Passou a roubar até conhecidos, o que tornou mais fácil nosso trabalho. Ele acreditou que a intimidação fosse suficiente pra que ninguém acionasse a polícia" Guilherme Eugênio - Delegado

Ainda de acordo com o delegado, algo que chamou a atenção da polícia foi o fato do homem assaltar até pessoas com quem mantém ou já manteve um vínculo, como é o caso da avó e de uma ex-companheira.

"Normalmente, os criminosos roubam em regiões nas quais eles não são conhecidos. Esse ladrão, de forma ousada e diferente, roubou até pessoas que, um dia, se relacionaram com ele", disse.