Assaltante erra tiro em vítima e comparsa é baleado em Cariacica Crédito: Pixabay

Dois adolescentes suspeitos de pelo menos duas tentativas de assalto foram detidos na noite desta terça-feira (15) no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Durante um dos crimes, uma situação inusitada chamou a atenção dos policiais: um dos menores foi baleado por engano pelo comparsa, que tinha intenção de atirar contra a vítima.

Segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes, de 15 e 16 anos, realizaram a primeira tentativa de assalto contra um homem no bairro Maracanã, na Avenida Alice Coutinho. Ao receberem a informação sobre o crime, militares prosseguiram até o local informado pela vítima, onde encontraram outra testemunha, que relatou ter passado por uma situação semelhante à informada pelo primeiro homem.

Os policiais realizaram patrulhamento e, durante as buscas aos suspeitos, encontraram uma moto jogada no chão e populares detalharam as características dos dois criminosos. Com as informações, os militares seguiram as buscas pelos menores e encontraram, cerca de 300 metros à frente, dois rapazes que batiam com as características informadas.

Conforme o relatado em boletim de ocorrência da PM, militares deram voz de parada, com intuito de realizar uma abordagem, momento em que um dos suspeitos correu em direção a uma área de mata e o outro se jogou no chão afirmando estar baleado na região da perna. Ele relatou que o comparsa, ao atirar na direção de uma das vítimas, o acertou na perna. Mais ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o jovem que tentou fugir da abordagem policial foi encontrado pelos militares ainda na área de mata. Junto com o menor foi apreendido um revólver de calibre 38. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica

Por conta do adolescente ferido, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e os primeiros socorros foram realizados pela Polícia Militar. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória, pelos profissionais, sendo, posteriormente, liberado e levado também para a Delegacia Regional de Cariacica.