Assaltante é preso após roubar carro de aposentado em Vila Velha

Local onde homem teve carro roubado na Ilha dos Bentos, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

Um assaltante de 19 anos foi preso após roubar o carro de um aposentado de 62 anos e fugir de uma perseguição policial em Ilha dos Bentos, em Vila Velha . O caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira (05).

Segundo a Polícia Civil, o aposentado estava saindo de um supermercado quando, dentro do carro, modelo Ágile preto, um indivíduo entrou pelo lado do carona. O outro comparsa chegou pela porta do motorista anunciando o assalto com uma arma, pedindo para que ele saísse do carro.

Os criminosos disseram que só precisavam do carro para poder sair do local onde eles estavam e que deixariam o veículo em uma praça, mas também levaram o celular do aposentado. Como estava sem comunicação, a vítima pediu que um conhecido ligasse para a PM.

A PM começou buscas e fez um cerco na entrada do bairro Santa Paula. Os criminosos, como previsto, passaram pelo local, mas não pararam no cerco e arrancaram com o carro. A polícia deu um tiro de alerta, que pegou no farol do carro, mas os criminosos seguiram com a fuga.

PERSEGUIÇÃO

Os policiais começaram uma perseguição e, em determinado momento, os bandidos entraram em um matagal, próximo a um parque aquático. Um dos bandidos, Dênis Sousa Teodoro, de 19 anos, foi preso. Até spray de pimenta precisou ser utilizado para conter o criminoso, segundo o boletim de ocorrência. O comparsa, identificado apenas como Mateus Rosa, conseguiu fugir e não foi capturado. Dênis ficou em silêncio durante o depoimento.

A PM entrou em contato com o aposentado, que reconheceu o criminoso preso pelos policiais. O carro foi recuperado. O outro criminoso ainda não foi localizado. O caso será investigado pela 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.