Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Assaltante é preso após roubar carro de aposentado em Vila Velha

Os criminosos disseram que só precisavam do carro para poder sair do local onde eles estavam

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 14:02

Publicado em 

06 jun 2019 às 14:02
Local onde homem teve carro roubado na Ilha dos Bentos, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Um assaltante de 19 anos foi preso após roubar o carro de um aposentado de 62 anos e fugir de uma perseguição policial em Ilha dos Bentos, em Vila Velha. O caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira (05).
Segundo a Polícia Civil, o aposentado estava saindo de um supermercado quando, dentro do carro, modelo Ágile preto, um indivíduo entrou pelo lado do carona. O outro comparsa chegou pela porta do motorista anunciando o assalto com uma arma, pedindo para que ele saísse do carro.
Os criminosos disseram que só precisavam do carro para poder sair do local onde eles estavam e que deixariam o veículo em uma praça, mas também levaram o celular do aposentado. Como estava sem comunicação, a vítima pediu que um conhecido ligasse para a PM. 
A PM começou buscas e fez um cerco na entrada do bairro Santa Paula. Os criminosos, como previsto, passaram pelo local, mas não pararam no cerco e arrancaram com o carro. A polícia deu um tiro de alerta, que pegou no farol do carro, mas os criminosos seguiram com a fuga.
PERSEGUIÇÃO
Os policiais começaram uma perseguição e, em determinado momento, os bandidos entraram em um matagal, próximo a um parque aquático. Um dos bandidos, Dênis Sousa Teodoro, de 19 anos, foi preso. Até spray de pimenta precisou ser utilizado para conter o criminoso, segundo o boletim de ocorrência. O comparsa, identificado apenas como Mateus Rosa, conseguiu fugir e não foi capturado. Dênis ficou em silêncio durante o depoimento.
A PM entrou em contato com o aposentado, que reconheceu o criminoso preso pelos policiais. O carro foi recuperado. O outro criminoso ainda não foi localizado. O caso será investigado pela 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações de Daniela Carla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados