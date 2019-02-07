Aracruz: funcionários e vizinhos de banco vão prestar depoimento

Agência do Banestes foi atacada por criminosos durante a madrugada, em Aracruz Crédito: Kaio Henrique/TV Gazeta Norte

Polícia Civil está à caça dos bandidos que explodiram caixas eletrônicos em uma agência do Banestes no distrito de Guaraná, em Aracruz, Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (06). O responsável pela segurança do banco vai prestar depoimento nesta sexta-feira (08), em Vitória. Já os funcionários e vizinhos da instituição financeira serão ouvidos no município onde ocorreu o crime. está à caça dos bandidos que explodiram caixas eletrônicos em uma agência dono distrito de Guaraná, em, na madrugada desta quarta-feira (06). O responsável pela segurança do banco vai prestar depoimento nesta sexta-feira (08), em. Já os funcionários e vizinhos da instituição financeira serão ouvidos no município onde ocorreu o crime.

O caso é investigado na Delegacia Especializada de Roubo a Banco (DRB), em Vitória. O titular da DRB, delegado Romualdo Gianordoli, disse que funcionários e moradores das casas que ficam perto da agência já começaram a prestar depoimentos em Aracruz. "O banco ainda está fazendo o levantamento que indica o valor do prejuízo. Por causa da distância, alguns funcionários e vizinhos da agência bancária estão sendo ouvidos em Aracruz", destacou.

Por meio da assessoria, o Banestes informou que a agência vai retomar os atendimentos segunda-feira (11).

COMO FOI O CRIME

Imagens das câmeras de segurança obtidas pela TV Gazeta Norte mostram que um veículo Chevrolet Corsa é estacionado na porta do Banestes às 3h07 de quarta-feira. Os três suspeitos saem do carro, um deles com uma barra de ferro em mãos. Ele quebra a vidraça da agência e invade o local com outro criminoso. O terceiro aguarda do lado de fora. Depois são duas explosões em três minutos. Às 3h15, o trio foge no carro. A ação durou oito minutos.