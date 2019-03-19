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Iria para médico

Aposentada morre após tentar atravessar Rodovia do Contorno

A idosa iria para uma consulta médica na Serra e por isso estava tentando atravessar para o outro lado

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:20

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:20

Familiares reconhecem vítima no Contorno Crédito: Bernardo Coutinho
Uma aposentada morreu ao tentar atravessar a Rodovia do Contorno, no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (19). D'Janira Almeida de Jesus Silva, de 66 anos, estava indo ao médico e pegaria o ônibus do outro lado da pista, quando foi atingida e morreu no local.
O acidente ocorreu no km 286 da BR 101. D'Janira saiu com o neto de 16 anos do bairro Nova Rosa da Penha II por volta das 6h40. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e relatos de quem estava no local, a idosa iria para uma consulta médica na Serra e, por isso, estava tentando atravessar para o outro lado, no sentido Serra do Contorno. Assista ao vídeo abaixo:
> Sem passarelas, moradores enfrentam risco para atravessar rodovia
O neto de 16 anos contou que viu que não daria para atravessar e tentou puxar a avó de volta. Ela insistiu e correu. A motorista do Fox, de 33 anos, contou para a PRF que estava indo para o trabalho, quando viu D'Janira atravessando a pista muito em cima.
Aposentada morre após tentar atravessar Rodovia do Contorno
> Rodovia do Contorno terá mais oito passarelas até maio de 2019
A mulher contou que tentou frear e desviar para a esquerda, mas, como tudo foi muito rápido, o carro pegou a idosa na lateral. A motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os policiais olharam os documentos dela e do carro e liberaram a motorista.
Com informações de Mayra Bandeira

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