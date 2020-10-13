Homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Wagner Martins/TV Gazeta

Um homem conseguiu recuperar a bicicleta furtada depois de criar uma armadilha para o suspeito de furtá-la, em Cariacica . A bicicleta, um modelo antigo de 1980, foi completamente restaurada, e havia sido roubada no estacionamento de uma loja, em Vitória . Cerca de três meses depois, nesta segunda-feira (12), o dono conseguiu recuperar a bicicleta depois de ver a bicicleta sendo anunciada em um site de compras na internet.

Your browser does not support the audio element. Após ter bicicleta furtada, vítima marca encontro com suspeito e cria armadilha

Na época em que a bicicleta foi roubada, o dono registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vitória e foi alertado pelos policiais de que ela poderia aparecer em algum anúncio na internet. Desde então, a vítima passou a monitorar sites de venda e encontrou a bicicleta: o anúncio pedia R$ 2 mil pela bike.

O dono marcou um encontro com o suspeito em um posto de combustíveis de Jardim América, em Cariacica, e pediu ajuda aos policiais da Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais foram até o posto de combustíveis com a vítima e lá prenderam um homem, de 38 anos, que estava com a bicicleta.

O homem garantiu que não roubou a bicicleta e disse que ela foi comprada por R$ 100 de um outro homem que teria herdado a bicicleta do avô. A explicação não convenceu a polícia e o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado pelo crime de receptação. O delegado estipulou uma fiança de R$ 2 mil, que o homem não pagou. Na manhã desta terça-feira (13), ele foi levado para o presídio.