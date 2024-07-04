Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Sul do ES

Após prisão de quadrilha, mais vítimas denunciam "golpe do cordão de ouro" no ES

Segundo Polícia Civil, os prejuízos dessas vítimas somam R$ 19 mil; casos ocorrem com moradores de Marataízes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jul 2024 às 17:55

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 17:55

Quadrilha de São Paulo é presa suspeita de aplicar golpes em Marataízes
Quadrilha de São Paulo é presa suspeita de aplicar golpes em Marataízes Crédito: Polícia Civil
Após cinco pessoas terem sido presas pela Polícia Civil em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (1), suspeitas de aplicar ‘golpe do falso cordão de ouro’, outras duas vítimas denunciaram o grupo. De acordo com o titular da delegacia de Marataízes, Thiago Viana, os prejuízos dessas vítimas somam R$ 19 mil.
A ação golpista, segundo a Polícia Civil, é dada mediante uma tentativa ou venda de um cordão, pulseira ou barra de cor dourada, como se fosse de ouro, sendo que o suspeito apresenta um bem verdadeiro e, quando iria finalizar a venda, o golpista trocava por um falso.
De acordo com Thiago Viana, o grupo veio de São Paulo para aplicar golpes no município. “Em 2023, um comerciante de Cachoeiro de Itapemirim foi vítima do grupo e perdeu R$ 29 mil. Acreditamos que mais pessoas na região tenham sido vítimas do golpe, por isso pedimos que denunciem. A atuação era a mesma e ofereciam as peças à comerciantes. Um dos golpistas não foi detido na data e pediremos à justiça pela sua prisão”, disse Viana.
Os integrantes presos na última segunda-feira são: Luciana Alves, 43 anos; Eliene Thaís Gonçalves, 38 anos; Márcio Aires de Oliveira, de 45 anos; Bruno de Jesus Machado Alvarenga, de 34 anos e Sasha Batista Dias, de 25 anos.
Luciana Alves, 43 anos; Eliene Thaís Gonçalves, 38 anos; Márcio Aires de Oliveira, de 45 anos; Bruno de Jesus Machado Alvarenga, de 34 anos e Sasha Batista Dias, de 25 anos
À esquerda, respectivamente: Luciana Alves, 43 anos; Eliene Thaís Gonçalves, 38 anos; Sasha Batista Dias, de 25 anos; Márcio Aires de Oliveira, de 45 anos; e Bruno de Jesus Machado Alvarenga, de 34 anos  Crédito: Polícia Civil
Os conduzidos foram autuados pelos crimes de associação criminosa e estelionato tentado, bem como uma das suspeitas, autuada por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Após a autuação eles foram encaminhados ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim e Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Segundo o delegado, o grupo passou por audiência de custódia e segue preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Golpe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados