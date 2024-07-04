Após prisão de quadrilha, mais vítimas denunciam "golpe do cordão de ouro" no ES

Quadrilha de São Paulo é presa suspeita de aplicar golpes em Marataízes Crédito: Polícia Civil

Após cinco pessoas terem sido presas pela Polícia Civil em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (1), suspeitas de aplicar ‘golpe do falso cordão de ouro’, outras duas vítimas denunciaram o grupo. De acordo com o titular da delegacia de Marataízes, Thiago Viana, os prejuízos dessas vítimas somam R$ 19 mil.

A ação golpista, segundo a Polícia Civil , é dada mediante uma tentativa ou venda de um cordão, pulseira ou barra de cor dourada, como se fosse de ouro, sendo que o suspeito apresenta um bem verdadeiro e, quando iria finalizar a venda, o golpista trocava por um falso.

De acordo com Thiago Viana, o grupo veio de São Paulo para aplicar golpes no município. “Em 2023, um comerciante de Cachoeiro de Itapemirim foi vítima do grupo e perdeu R$ 29 mil. Acreditamos que mais pessoas na região tenham sido vítimas do golpe, por isso pedimos que denunciem. A atuação era a mesma e ofereciam as peças à comerciantes. Um dos golpistas não foi detido na data e pediremos à justiça pela sua prisão”, disse Viana.

Os integrantes presos na última segunda-feira são: Luciana Alves, 43 anos; Eliene Thaís Gonçalves, 38 anos; Márcio Aires de Oliveira, de 45 anos; Bruno de Jesus Machado Alvarenga, de 34 anos e Sasha Batista Dias, de 25 anos.

À esquerda, respectivamente: Luciana Alves, 43 anos; Eliene Thaís Gonçalves, 38 anos; Sasha Batista Dias, de 25 anos; Márcio Aires de Oliveira, de 45 anos; e Bruno de Jesus Machado Alvarenga, de 34 anos Crédito: Polícia Civil