Um mecânico de 28 anos foi baleado nesta terça-feira (16), enquanto trabalhava, no bairro Vila Batista, em Vila Velha. Dois bandidos chegaram de moto e dispararam pelo menos seis vezes contra o rapaz. Um dos tiros atingiu o peito do mecânico, que está internado, em estado grave, no hospital São Lucas, em Vitória.
No último dia 31 de março, o rapaz se envolveu em uma confusão em um bar, no bairro Alecrim, também em Vila Velha. Ele teria ido ao local sem a namorada, que chegou algum tempo depois e resolveu tirar satisfações com o mecânico. Em meio a discussão do casal, a mulher teria arremessado uma latinha de cerveja no namorado. O objeto, no entanto, atingiu um grupo de pessoas que estava próximo e motivou uma briga.
Após briga em bar e morte de inocente, mecânico é baleado em Vila Velha
MORTE EM FRENTE AO PA
Em meio à briga no bar, o mecânico teve o maxilar quebrado e foi levado para o PA da Glória por um outro rapaz que também estava no local e se ofereceu para ajudar. Os dois foram seguidos por uma dupla de moto assim que deixaram o bar. Felipe Estefan Chaves, de 25 anos, aguardava por informações do mecânico do lado de fora do PA, quando acabou baleado e morto por um homem que chegou de moto e fez vários disparos. Felipe não tinha qualquer envolvimento com a confusão.
CRIME PREMEDITADO
A polícia acredita em crime premeditado, e investiga se os bandidos que balearam o mecânico nesta terça-feira (16) são os mesmos que tentaram matá-lo no final do mês passado e acabaram, por engano, tirando a vida de Felipe.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta