Após briga em bar e morte de inocente, mecânico é baleado em Vila Velha

Em meio à briga no bar, o mecânico teve o maxilar quebrado e foi levado para o PA da Glória por um outro rapaz que também estava no local e se ofereceu para ajudar. Os dois foram seguidos por uma dupla de moto assim que deixaram o bar. Felipe Estefan Chaves, de 25 anos, aguardava por informações do mecânico do lado de fora do PA, quando acabou baleado e morto por um homem que chegou de moto e fez vários disparos. Felipe não tinha qualquer envolvimento com a confusão.