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Estrada de Xuri

Após alerta em grupo de Whatsapp, detento é recapturado em Vila Velha

O detento em regime semiaberto, Marcos da Silva Gomes, de 38 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia de Vila Velha

Publicado em 

30 abr 2019 às 20:51

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:51

Marcos da Silva Gomes foi detido pela PM Crédito: Divulgação | PM
O detento em regime semiaberto, identificado como Marcos da Silva Gomes, de 38 anos, foi recapturado pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (30), na Estrada de Xuri, em Vila Velha. A prisão aconteceu após moradores alertarem em um grupo de Whatsapp de que havia um suspeito andando pela região.
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De acordo com a Polícia Militar, o detento havia saído da unidade prisional, de uniforme, para fazer um serviço rural. Em meio ao horário de trabalho, ele pegou uma roupa que estava escondida no matagal e a colocou. Ainda segundo a PM, moradores disseram que o homem se escondia em meio ao mato sempre que via algum carro passando pelo local, o que acabou chamando a atenção das pessoas. 
> Perigosos, bandidos que fugiram de cadeia no ES não foram localizados
A PM foi acionada e fez buscas. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Vila Velha. Acionada, a Polícia Civil informou que o detento será reencaminhado ao presídio. 
PRESO POR FURTO
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) Marcos respondia pelo crime de furto qualificado, ocorrido em maio do ano passado. Ele estava preso na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha desde o dia 19 de fevereiro deste ano.
"O interno realiza trabalho externo à unidade e tentou evadir, porém, a ação foi frustrada após uma abordagem policial. Dentre a punição pelo incidente, está prevista a perda da visita social e íntima, bem como a perda do trabalho e remição da pena", finalizou a nota. 
 
 

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