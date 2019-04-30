Após alerta em grupo de Whatsapp, detento é recapturado em Vila Velha

De acordo com a, o detento havia saído da unidade prisional, de uniforme, para fazer um serviço rural. Em meio ao horário de trabalho, ele pegou uma roupa que estava escondida no matagal e a colocou. Ainda segundo a PM, moradores disseram que o homem se escondia em meio ao mato sempre que via algum carro passando pelo local, o que acabou chamando a atenção das pessoas.