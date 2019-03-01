Agência dos Correios é assaltada em Atílio Vivácqua

Os bandidos, que estavam bem vestidos, de acordo com as vítimas, chegaram quando a agência abriu as portas Crédito: Reprodução

A agência dos Correios de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado, foi assaltada na manhã desta sexta-feira (01). Os bandidos, que estavam bem vestidos, de acordo com as vítimas, chegaram quando a agência abriu as portas. No local havia mais de 20 clientes, que não foram abordados pelos bandidos.

Uma cliente, que preferiu não se identificar, contou que chegou na agência às 7h55 e já havia diversas pessoas esperando abrir. “Fui levar meu pai para receber e estavam chegando muitas pessoas. Logo chegou um rapaz bem vestido e tirou um papel do bolso e com o nome de um dos funcionários. Quando este se identificou, o bandido anunciou o assalto”, contou.

A cliente ainda disse que, em seguida, um comparsa entrou e todos foram obrigados a se deitar no chão e ficar olhando para baixo. “Ele pediu a chave do cofre e falou que só queria o dinheiro do governo e ainda disse que sabia onde a filha do funcionário (dos Correios) estava e que iria pegar ela se ele não entregasse. Meu medo foi que eles machucassem meu pai”.

Os bandidos conseguiram fugir, mas não há a confirmação se chegaram a levar dinheiro ou outros objetos.

OUTRO LADO

Por meio de nota, os Correios informaram que a Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso e que, em razão da política de segurança da empresa, e para não comprometer o andamento das investigações, não são fornecidos detalhes sobre o fato. A agência permanecerá fechada durante todo o dia de hoje para a realização de perícia. A unidade retomará as atividades após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para a reabertura.

Vale ressaltar que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública.



