Advogados de Rainy entram com pedido de habeas corpus

Tragédia em Linhares: pai de Kauã é preso após audiência Crédito: Leonardo Goliver

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a soltura dele. O documento é o único meio pelo qual ele pode ser solto antes da audiência marcada para a próxima terça-feira (26) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, no Norte do Estado. A defesa de Rainy Butkovsky, pai do menino Kauã, impetrou um habeas corpus na tarde desta quarta-feira (20) para tentar, junto aoa soltura dele. O documento é o único meio pelo qual ele pode ser solto antes da audiência marcada para a próxima terça-feira (26) no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em, nodo Estado.

Durante esta tarde, a advogada Lharyssa de Almeida despachou também um documento pedindo o relaxamento da prisão de Rainy ou a liberdade provisória dele sem fiança ou, em último caso, mediante pagamento. Como na Comarca de Linhares não são realizadas audiências de custódia e o delegado também não estabeleceu um valor para fiança, Rainy segue, agora, em prisão preventiva.

Para ouvir Rainy, a juíza Emília Lourenço da 4ª Vara Criminal de Linhares marcou a audiência da próxima terça-feira (26), na qual a defesa afirmou que solicitará novamente a soltura dele. “A juíza pediu para que o caso seja analisado o mais rápido possível. Enquanto isso, estamos acompanhando o pedido de habeas corpus”, afirmou Lharyssa.

A expectativa, por parte da defesa, é de que ele seja solto o quanto antes. “Não temos como precisar uma data, porque isso não depende apenas de nós, depende do desembargador do Tribunal de Justiça. O habeas corpus, no entanto, pode sair a qualquer momento; e esperamos que isso aconteça logo”, explicou a advogada.

ENTENDA A CONFUSÃO

O desentendimento aconteceu depois da audiência de instrução realizada nessa terça-feira (19) sobre a tragédia que vitimou seu filho e o irmão dele, Joaquim Salles Alves. Pai biológico do menino Kauã, Rainy discutiu com Carlos Abadi, juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, do lado de fora do Fórum de Linhares.sobre a tragédia que vitimou seu filho e o irmão dele, Joaquim Salles Alves.