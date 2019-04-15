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Autuado por embriaguez

Advogado dorme dentro de carro ligado no meio da rua em Vila Velha

Na delegacia, homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas disse ao delegado que bebeu antes de dirigir; ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 18:40

Publicado em 

15 abr 2019 às 18:40
Advogado dorme dentro de carro ligado no meio da rua em Vila Velha Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um advogado de 43 anos dormiu dentro de um carro ligado, no meio da rua, em Vila Velha, no último sábado (13). Ele foi detido, autuado por embriaguez ao volante, mas liberado após pagar fiança.
A caminhonete estava parada no meio da rua Lurdes Santos, no bairro Ibes. O advogado estava com as mãos no volante, o carro estava ligado com as portas travadas, engrenado, só não andou porque parou em um quebra-molas.
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A cena chamou atenção de quem passava pela rua. A Guarda Municipal de Vila Velha foi chamada, o agente tentou acordar o homem, mas demorou 20 minutos. Ele desceu da caminhonete com dificuldade. Ele estava sem camisa, desnorteado e não conseguia manter os olhos abertos, segundo a guarda. Tentou desviar de quem estava filmando, mas foi impedido.
VEJA VÍDEO
O homem ainda resistiu à revista, se negou a colocar as mãos na cabeça e fez ameaça aos guardas, dizendo ser advogado. Ele foi preso e levado pro Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vila Velha no camburão da Guarda Municipal.
O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas disse ao delegado que bebeu antes de dirigir. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e vai responder em liberdade.
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