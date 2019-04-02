Adolescentes são encontrados mortos após tiroteio em Cariacica

Dois adolescentes foram mortos durante um intenso tiroteio que aconteceu entre 21h30 e 22h desta segunda-feira (1º) no loteamento Novo Jardim, localizado na região do bairro Retiro Saudoso, em. Os corpos de Eliseu Correia Santana, de 17 anos, e Leonardo Amaral Pereira, de 16, foram encontrados por moradores no início da manhã desta terça-feira (2).

De acordo com moradores do bairro, tiroteios têm sido frequentes na região, por isso não imaginavam que alguém pudesse ter sido morto. A polícia afirma que gangues rivais dos bairros Retiro Saudoso e Vila Graúna têm disputado o tráfico de drogas na região, e a morte dos adolescentes a PM acredita ter sido motivada por isso.

Os corpos de Eliseu e Leonardo foram encontrados no loteamento por moradores por volta das 5h de hoje próximo à Rua F, no bairro, e a PM foi acionada. Os familiares de Eliseu disseram que ele chegou a sair do bairro há algum tempo por ter sido ameaçado de morte, mas voltou há cerca de quatro meses.