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Guerra pelo tráfico

Adolescentes são encontrados mortos após tiroteio em Cariacica

Segundo a família, os jovens menores de idade teriam envolvimento com o tráfico de drogas. O caso será investigado pela DHPP de Cariacica

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 13:39

Publicado em 

02 abr 2019 às 13:39
Polícia investiga morte de adolescentes por tráfico de drogas em Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Dois adolescentes foram mortos durante um intenso tiroteio que aconteceu entre 21h30 e 22h desta segunda-feira (1º) no loteamento Novo Jardim, localizado na região do bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. Os corpos de Eliseu Correia Santana, de 17 anos, e Leonardo Amaral Pereira, de 16, foram encontrados por moradores no início da manhã desta terça-feira (2).
De acordo com moradores do bairro, tiroteios têm sido frequentes na região, por isso não imaginavam que alguém pudesse ter sido morto. A polícia afirma que gangues rivais dos bairros Retiro Saudoso e Vila Graúna têm disputado o tráfico de drogas na região, e a morte dos adolescentes a PM acredita ter sido motivada por isso.
Adolescentes são encontrados mortos após tiroteio em Cariacica
> PM da tiros para o alto e agride dono de bar em Jardim Camburi
Os corpos de Eliseu e Leonardo foram encontrados no loteamento por moradores por volta das 5h de hoje próximo à Rua F, no bairro, e a PM foi acionada. Os familiares de Eliseu disseram que ele chegou a sair do bairro há algum tempo por ter sido ameaçado de morte, mas voltou há cerca de quatro meses.
Já Leandro, os familiares contaram que ele teria envolvimento com tráfico de drogas desde os 14 anos. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cariacica.
Leonardo Amaral Pereira, de 16 anos, e Eliseu Correia Santana, de 17, foram mortos durante tiroteio no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica Crédito: Divulgação
Com informações de Mayra Bandeira

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