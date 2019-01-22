Adolescente morre após ser baleado com o pai em Sooretama

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama Crédito: Loreta Fagionato

A violência não dá trégua na região Norte do Estado. No final da tarde desta segunda-feira (21), pai e filho foram baleados dentro de um carro, no Centro de Sooretama . O crime aconteceu por voltas de 17h10, na Avenida Vista Alegre. O adolescente Afonso Henrique Quinish Ferreira, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. Já o pai, de 36 anos, foi socorrido com vida e transferido a um hospital.

De acordo com a Polícia Militar, houve vários disparos de arma de fogo em via pública e uma guarnição foi acionada. No local encontraram o veículo, um Fiat Palio de cor branca. Dentro estava Afonso, caído e com bastante sangue, e seu pai também ferido. Os dois foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro do município.

O adolescente morreu depois de dar entrada na unidade de saúde. Segundo a PM, ele foi baleado na região do tórax e no braço direito. Já a outra vítima foi transferida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) com ferimentos na mão direita e na bacia.

Procurada, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Outras informações não foram repassadas para não atrapalhar as investigações. “Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos”, diz a nota.