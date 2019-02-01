Adolescente é morto em troca de tiros com a PM em Sooretama

Drogas e arma apreendidas pela Polícia Militar após troca de tiros em Sooretama Crédito: Polícia Militar

Uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo de suspeitos acabou com um adolescente de 17 anos morto na tarde desta quinta-feira (31), no Centro de Sooretama , região Norte do Estado. A guarnição esteve no local após receber diversas denúncias de tráfico de drogas na região. Ao chegar no local, avistou cinco indivíduos com as características passadas. Ao ver os militares, o grupo começou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a viatura, segundo a PM.

Para interromper a agressão dos criminosos, os policiais atiraram em direção ao grupo e houve a troca de tiros. Quando os disparos cessaram, perceberam que o adolescente estava caído no chão e tinha sido baleado. Ele foi levado com vida para o Pronto-Socorro de Sooretama, onde foi atendido pela equipe médica. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a PM, a equipe médica encontrou nos bolsos do adolescente 50 pedras de crack e seis buchas de maconha durante o atendimento. Foi montada uma operação policial no local da troca de tiros em busca dos outros suspeitos. Um jovem de 18 anos foi detido com três buchas de maconha. Depois, foi apreendido outro adolescente de 17 anos, que tentava se esconder em uma casa.

Foram realizadas buscas no local onde os suspeitos faziam o tráfico de drogas e foram encontradas 108 buchas de maconha, 47 papelotes de cocaína, 13 pinos de cocaína e 79 pedras de crack. Todo o material apreendido e uma pistola calibre 765, que teria sido usada pelo adolescente, foram encaminhados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

O OUTRO LADO

Em nota, a Polícia Militar destacou que todo disparo de arma de fogo realizado por policiais é apurado pela Corregedoria. Já a Polícia Civil informou que a morte do adolescente está sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e serão apuradas todas as circunstâncias do caso.

Sobre os dois acusados detidos, a Polícia Civil avisou que os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Linhares. O suspeito de 18 anos foi ouvido e liberado. Já o adolescente de 17 anos que foi apreendido vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio. Ele será apresentado à Justiça.