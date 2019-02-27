Adolescente é estuprada pelo tio em Vila Velha

Fachada da DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um soldador de 38 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (25) suspeito de estuprar a sobrinha, uma adolescente de 14 anos, em Vila Velha. O caso foi denunciado à Polícia Civil pela mãe da garota. O nome do homem detido não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

O crime ocorreu no dia 21 e outubro de 2018, mas foi divulgado na tarde desta terça-feira (26) pelo titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Diego Aleluia. Ele explicou que a vítima estava em uma reunião familiar com a mãe, tio e demais parentes na casa de vizinhos. A adolescente decidiu ir para a casa de uma sobrinha dela, que fica próxima ao local da festa.

“O tio disse que ia para casa dos pais e saiu da reunião. A mãe da menina foi para a casa onde a filha tinha ido e viu que ela estava tomando banho. A mãe deixou a casa trancada e foi comprar um lanche para a adolescente. Depois do banho, a garota foi para o sofá assistir televisão e percebeu que alguém tinha pulado o muro da casa”, disse o delegado.

Segundo o delegado, a adolescente pensou que fosse um irmão dela. “Percebeu que era o tio e então permaneceu assistindo televisão. Só que em um determinado momento, o tio tentou passar as mãos nas pernas dela. Ela questionou a atitude e o tio foi para a cozinha. Ele voltou e estuprou a sobrinha. Ela narra que o tio estava sob o efeito de álcool e que também estaria sob o efeito de entorpecentes, pois estava com o nariz sangrando”, relatou.

Após o crime, a adolescente ficou calada e contou para uma irmã de 19 anos somente no dia seguinte. A mãe delas foi à delegacia no mesmo dia e denunciou o crime. De acordo com a polícia, o suspeito tentou subornar a vítima para que ela não denunciasse o estupro.

“Foram realizados exames na adolescente que constataram que houve conjunção carnal, mas o suspeito se negou a fazer o exame de DNA, que comprova a compatibilidade genética do material examinado na adolescente", revelou.

Em cumprimento a um mandado de prisão temporária, policiais da DPCA prenderam o suspeito na empresa onde ele trabalha. O nome e o local do estabelecimento não foram informados pela polícia. O suspeito não resistiu a prisão e decidiu se manifestar somente perante o juiz.