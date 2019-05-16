Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Salvador, em Sooretama, região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (15). O crime aconteceu por volta das 20 horas e a vítima não teve o nome informado.
Segundo a Polícia Militar, um grupo de cinco a seis suspeitos armados e encapuzados teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em algumas ruas do bairro. Foi quando o adolescente foi baleado dentro de uma residência, na Rua Vilmo Guizane.
Ao chegar na casa, os militares encontraram a vítima já morta. Durante a perícia no local do crime, o perito explicou que o adolescente foi alvejado por seis tiros, sendo cinco na cabeça e uma na região do pescoço. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Adolescente é assassinado com seis tiros em Sooretama
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar as investigações. A PC ressalta que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.