Adolescente é assassinado com seis tiros em Sooretama

Delegacia de Polícia Civil de Sooretama, onde atua o delegado Fabrício Lucindo Crédito: Loreta Fagionato

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Salvador, em Sooretama , região Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (15). O crime aconteceu por volta das 20 horas e a vítima não teve o nome informado.

Segundo a Polícia Militar, um grupo de cinco a seis suspeitos armados e encapuzados teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em algumas ruas do bairro. Foi quando o adolescente foi baleado dentro de uma residência, na Rua Vilmo Guizane.

Ao chegar na casa, os militares encontraram a vítima já morta. Durante a perícia no local do crime, o perito explicou que o adolescente foi alvejado por seis tiros, sendo cinco na cabeça e uma na região do pescoço. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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