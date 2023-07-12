Adolescente é apreendido duas vezes em menos de 24 horas em Vila Velha

Além de drogas, foram apreendidos dinheiro e uma arma com o adolescente de 17 anos nesta terça (11) Crédito: Polícia Militar do ES

TV Gazeta, a Em menos de 24 horas, um adolescente de 17 anos foi apreendido duas vezes no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha . Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da, a Polícia Militar localizou com ele drogas e uma arma tanto na última segunda-feira (10), quanto na tarde desta terça (11).

Ainda de acordo com a reportagem, ele estava, inclusive, na mesma rua. Na primeira apreensão, a PM encontrou um revólver calibre 38 e drogas. Já na segunda, desta terça (11), uma grande quantidade de dinheiro também foi recuperada. A Polícia Militar informou que, ao ser questionado sobre as drogas, o adolescente disse que estava embalando todo o entorpecente para vender posteriormente na região.

Materiais apreendidos com o adolescente na segunda-feira (10) Crédito: Polícia Militar do ES

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos, conduzido na tarde de segunda-feira (10) à Delegacia Regional de Vila Velha, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Já na tarde de terça-feira (11), ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.