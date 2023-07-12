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Ilha da Conceição

Adolescente é apreendido duas vezes em menos de 24 horas em Vila Velha

A Polícia Militar localizou com ele drogas e uma arma tanto na última segunda-feira (10), quanto na tarde desta terça (11)

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2023 às 21:28
Além de drogas, foram apreendidos dinheiro e uma arma com o adolescente de 17 anos
Além de drogas, foram apreendidos dinheiro e uma arma com o adolescente de 17 anos nesta terça (11) Crédito: Polícia Militar do ES
Em menos de 24 horas, um adolescente de 17 anos foi apreendido duas vezes no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha. Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, a Polícia Militar localizou com ele drogas e uma arma tanto na última segunda-feira (10), quanto na tarde desta terça (11). 
Ainda de acordo com a reportagem, ele estava, inclusive, na mesma rua. Na primeira apreensão, a PM encontrou um revólver calibre 38 e drogas. Já na segunda, desta terça (11), uma grande quantidade de dinheiro também foi recuperada. A Polícia Militar informou que, ao ser questionado sobre as drogas, o adolescente disse que estava embalando todo o entorpecente para vender posteriormente na região.
Materiais apreendidos com o adolescente na segunda-feira (10)
Materiais apreendidos com o adolescente na segunda-feira (10) Crédito: Polícia Militar do ES
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente de 17 anos, conduzido na tarde de segunda-feira (10) à Delegacia Regional de Vila Velha, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
Já na tarde de terça-feira (11), ele assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
A Polícia Civil destaca que a legislação prevê que nos atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade deverá lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado. Quando os atos infracionais são praticados mediante violência ou grave ameaça o adolescente será submetido à lavratura de um auto de apreensão.

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