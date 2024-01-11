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Bairro Santa Cruz

Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros em Linhares

Populares ouviram os tiros e acionaram a PM. Jhonatan Robeiro Baioco já tinha passagem pela polícia por crime análogo ao tráfico de drogas
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

11 jan 2024 às 11:43

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 11:43

Jhonatan Robeiro Baioco foi assassinado a tiros em Linhares
Jhonatan Robeiro Baioco foi assassinado a tiros em Linhares Crédito: Reprodução
Um adolescente identificado como Jhonatan Robeiro Baioco, 17 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (10). O crime aconteceu na avenida principal do bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados depois que populares ouviram disparos de arma de fogo e viram o jovem caído na rua. Uma viatura foi até o local do crime e constatou que a vítima já estava sem vida.
O adolescente já tinha passagem pela polícia por crime análogo ao tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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