Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros em Linhares

Jhonatan Robeiro Baioco foi assassinado a tiros em Linhares Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Jhonatan Robeiro Baioco, 17 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (10). O crime aconteceu na avenida principal do bairro Santa Cruz, em Linhares, Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados depois que populares ouviram disparos de arma de fogo e viram o jovem caído na rua. Uma viatura foi até o local do crime e constatou que a vítima já estava sem vida.

O adolescente já tinha passagem pela polícia por crime análogo ao tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.