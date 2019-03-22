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Feminicídio

Acusado de matar a ex é condenado a 38 anos de prisão no ES

Crime ocorreu em 2016, na cidade de Piúma

Publicado em 22 de Março de 2019 às 18:13

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 mar 2019 às 18:13
As vítimas Walafe dos Santos Dias e Jéssica Brito Costa Crédito: Arquivo
Preso preventivamente desde 2016 por ter matado ex-namorada e suposto companheiro dela, Maxsuel Bento Pacheco, ajudante de pedreiro, foi condenado nesta quarta-feira (20) pelo Tribunal do Júri de Piúma a 38 anos de reclusão. Em relação à primeira vítima, Jéssica Brito Costa, Maxsuel teve a pena arbitrada com base na qualificadora de feminicídio, que se dá por matar mulher em razão do gênero.
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Em Júri Popular, com relação à Jéssica, ficaram reconhecidas também as qualificadoras de motivo torpe, em razão de ciúme, e a impossibilidade de defesa, uma vez que a vítima teria sido surpreendida com tiros no rosto, sem que restasse qualquer chance de se proteger. Com relação à motivação de gênero, houve no processo evidências de histórico de agressões e ameaças relatadas pela vítima, que havia inclusive registrado boletim de ocorrência e pedido, dois dias antes de morrer, medida protetiva contra o ex-namorado.
Em relação a Walafe dos Santos Dias, suposto companheiro de Jéssica à data do crime, o acusado, agora condenado, teria realizado três disparos pelas costas. De acordo com a sentença proferida pelo juiz Diego Ramirez Grigio Silva, o Réu premeditou a conduta, tendo sido visto rondando a casa da vítima.
Maxsuel Bento Pacheco, o condenado Crédito: Arquivo
O CRIME
Na madrugada do dia 18 de setembro de 2016, no centro de Piúma, litoral sul do Espírito Santo, Walafe teria saído do restaurante onde trabalhava como garçom, por volta de 1h, e passado na lanchonete em que Jéssica trabalhava, para então seguirem juntos para casa. Testemunhas contaram para a Polícia Militar, à época, que eles estavam acompanhados por uma terceira jovem, quando, Maxsuel teria chegado de moto, atirando.
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A princípio, os três amigos correram. Walafe caiu no caminho e levou três tiros pelas costas, já Jéssica foi atingida na cabeça. As vítimas chegaram a ser socorridas pela ambulância, mas não resistiram.
De acordo com familiares de Jéssica, a jovem, de 24 anos à data do crime, namorava Walafe há apenas 15 dias.
A prisão de Maxsuel ocorreu apenas em 22 de setembro, já que o hoje condenado esteve, a princípio, foragido. O ajudante de pedreiro foi localizado, na motocicleta utilizada no dia do crime, em um posto de Casimiro de Abreu, ao norte do estado do Rio de Janeiro.
> Acusado de matar casal em Píuma é preso no Rio de Janeiro

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