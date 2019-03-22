Acusado de matar a ex é condenado a 38 anos de prisão no ES

As vítimas Walafe dos Santos Dias e Jéssica Brito Costa Crédito: Arquivo

Preso preventivamente desde 2016 por ter matado ex-namorada e suposto companheiro dela, Maxsuel Bento Pacheco, ajudante de pedreiro, foi condenado nesta quarta-feira (20) pelo Tribunal do Júri de Piúma a 38 anos de reclusão. Em relação à primeira vítima, Jéssica Brito Costa, Maxsuel teve a pena arbitrada com base na qualificadora de feminicídio, que se dá por matar mulher em razão do gênero.

Em Júri Popular, com relação à Jéssica, ficaram reconhecidas também as qualificadoras de motivo torpe, em razão de ciúme, e a impossibilidade de defesa, uma vez que a vítima teria sido surpreendida com tiros no rosto, sem que restasse qualquer chance de se proteger. Com relação à motivação de gênero, houve no processo evidências de histórico de agressões e ameaças relatadas pela vítima, que havia inclusive registrado boletim de ocorrência e pedido, dois dias antes de morrer, medida protetiva contra o ex-namorado.

Em relação a Walafe dos Santos Dias, suposto companheiro de Jéssica à data do crime, o acusado, agora condenado, teria realizado três disparos pelas costas. De acordo com a sentença proferida pelo juiz Diego Ramirez Grigio Silva, o Réu premeditou a conduta, tendo sido visto rondando a casa da vítima.

Maxsuel Bento Pacheco, o condenado Crédito: Arquivo

O CRIME

Na madrugada do dia 18 de setembro de 2016, no centro de Piúma, litoral sul do Espírito Santo , Walafe teria saído do restaurante onde trabalhava como garçom, por volta de 1h, e passado na lanchonete em que Jéssica trabalhava, para então seguirem juntos para casa. Testemunhas contaram para a Polícia Militar , à época, que eles estavam acompanhados por uma terceira jovem, quando, Maxsuel teria chegado de moto, atirando.

A princípio, os três amigos correram. Walafe caiu no caminho e levou três tiros pelas costas, já Jéssica foi atingida na cabeça. As vítimas chegaram a ser socorridas pela ambulância, mas não resistiram.

De acordo com familiares de Jéssica, a jovem, de 24 anos à data do crime, namorava Walafe há apenas 15 dias.