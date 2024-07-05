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Tráfico interestadual

Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes em Vila Velha

Tabletes da droga foram apreendidos em uma peixaria na Prainha, nesta sexta-feira (5); grama do entorpecente chega a ser vendido por R$ 120,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2024 às 17:24

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 17:24

Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes congelados em Vila Velha
Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes congelados em Vila Velha Crédito: Polícia Federal
Tabletes de haxixe foram apreendidos em uma peixaria no bairro Prainha, em Vila Velha, nesta sexta-feira (5) pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar. Antes de chegar no estabelecimento, a droga era desembarcada no Espírito Santo após vir em barcos pesqueiros do Sul da Bahia. Nas embarcações, o entorpecente era escondido dentro de peixes congelados e sob o gelo. O grama chegava a ser vendido por R$ 120 reais.
Segundo a PF, o espaço de venda de frutos do mar era usado como esconderijo e comércio de entorpecentes, além de ponto local de reunião entre traficantes e lideranças criminosas de vários bairros da Grande Vitória.
A ação aconteceu durante a Operação Netuno, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no município canela-verde na tarde desta sexta-feira.
“A droga é uma forma concentrada de cannabis e contém níveis mais altos de THC (tetra-hidrocanabinol), o principal composto psicoativo da planta, em comparação com a maconha comum. Por esse motivo, a procura pelo entorpecente é maior”, disse a polícia, em nota.
A corporação informou que os investigados poderão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito. Se forem condenados, a pena pode alcançar mais de quarenta anos de reclusão.
A PF não informou a quantidade de droga apreendida e se houve prisão de envolvidos. 

Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes congelados em Vila Velha

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