Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes em Vila Velha

Ação conjunta da PF e PM apreende haxixe escondido até em peixes congelados em Vila Velha Crédito: Polícia Federal

Tabletes de haxixe foram apreendidos em uma peixaria no bairro Prainha, em Vila Velha , nesta sexta-feira (5) pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar. Antes de chegar no estabelecimento, a droga era desembarcada no Espírito Santo após vir em barcos pesqueiros do Sul da Bahia. Nas embarcações, o entorpecente era escondido dentro de peixes congelados e sob o gelo. O grama chegava a ser vendido por R$ 120 reais.

Segundo a PF, o espaço de venda de frutos do mar era usado como esconderijo e comércio de entorpecentes, além de ponto local de reunião entre traficantes e lideranças criminosas de vários bairros da Grande Vitória.

A ação aconteceu durante a Operação Netuno, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão no município canela-verde na tarde desta sexta-feira.

“A droga é uma forma concentrada de cannabis e contém níveis mais altos de THC (tetra-hidrocanabinol), o principal composto psicoativo da planta, em comparação com a maconha comum. Por esse motivo, a procura pelo entorpecente é maior”, disse a polícia, em nota.

A corporação informou que os investigados poderão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito. Se forem condenados, a pena pode alcançar mais de quarenta anos de reclusão.

A PF não informou a quantidade de droga apreendida e se houve prisão de envolvidos.