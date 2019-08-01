'A filha só pede pelo pai', diz mãe de segurança sequestrado no Rio

O pai de Éder, Eliezer Bonaza Teixeira, e a mãe Maria de Moura Crédito: Larissa Avilez

um dos seguranças capixabas sequestrados no Rio de Janeiro  está angustiada à espera de respostas. Eu estou sem chão, sofrendo demais. A pequenininha dele está comigo e só pergunta pelo pai, desabafou, entre lágrimas, a mãe dele, Maria de Moura. Da filha de 5 anos à mãe de 64. Toda a família de Éder Henrique de Moura Teixeira  está angustiada à espera de respostas. Eu estou sem chão, sofrendo demais. A pequenininha dele está comigo e só pergunta pelo pai, desabafou, entre lágrimas, a mãe dele, Maria de Moura.

Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, toda a família está reunida, se apoiando enquanto aguarda por notícias sobre o paradeiro de Éder  o caçula de três irmãos, com 32 anos. O último contato entre ele e a mãe teria acontecido na última quarta-feira (24). Professora e matriarca, sob o teto da casa dela em, nodo, toda a família está reunida, se apoiando enquanto aguarda por notícias sobre o paradeiro de Éder  o caçula de três irmãos, com 32 anos. O último contato entre ele e a mãe teria acontecido na última quarta-feira (24).

Nos falamos por telefone e ele disse que não estava se sentindo bem por lá. Eu, então, disse para ele voltar, confessou Maria. Meu apelo é que encontrem o meu filho e que, se for necessário, o exército suba a Comunidade do Lixo para achar meu filho. Ele está lá, precisam encontrar. Eu preciso do meu filho, continuou ela, entre lágrimas.

Irmão mais velho de Éder, Leandro Moura está no Rio de Janeiro acompanhando as investigações. Já o irmão do meio, Júnior Moura, saiu de Vitória, onde mora, para dar apoio à mãe. É muito difícil lidar com isso. Estamos esperando por notícias, mas ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. A polícia não tem informações, disse emocionado.

Família de Eder Henrique de Moura Teixeira aguarda por respostas na casa da mãe do segurança capixaba, em Baixo Guandu Crédito: Larissa Avilez

Ao relembrar o tempo em que jogavam bola e que o irmão era um menino de ouro, Júnior começou a chorar e emocionou outros três familiares que estavam na sala da residência. Como uma coisa dessas acontece com ele? Os governantes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo precisam se unir para encontrá-lo. Ele está vivo, completou.

Pai dos três irmãos, Eliezer Bonaza Teixeira resumiu o sentimento de toda a família. Estamos todos com a mesma angústia. Queremos uma resposta, uma solução para esta dor insuportável. Estamos agoniados. A vida está ficando muito difícil, mas ainda temos fé em Deus que ele vai aparecer com vida.

ATRÁS DE UMA VIDA MELHOR

Eder Henrique de Moura Teixeira, de 32 anos, é um dos seguranças sequestrados no RJ Crédito: Acervo Pessoal

De acordo com a família, Éder trabalhava há oito anos como entregador de gás em Baixo Guandu e estava no Rio de Janeiro há menos de dois meses. Ele estava ganhando pouco e tinha acordado com esse amigo (o outro segurança capixaba, que conseguiu fugir) que seriam sócios nessa empresa de segurança em Cabo Frio, contou o irmão Júnior.

Profissional de pintura e lanternagem de carros, o pai Eliezer convidou o filho para trabalharem juntos na oficina da qual é dono em Baixo Guandu, mas o convite foi inicialmente negado. Ele disse que tentaria a vida por lá e que, se não desse certo, voltaria, revelou. Ele estava bastante animado, completou.

SOFRIMENTO

Para a mãe Maria, o pesadelo já dura mais de três dias. Os criminosos sequestraram eles entre 1h e 2h de domingo. Porque até então ele (Éder) tinha atendido o telefone. Depois disso, não conseguimos mais nenhum contato. Pouco depois, uma enfermeira ligou para nós dizendo que o amigo dele tinha sofrido um acidente. Muito abalado, ele (o segurança que conseguiu fugir) não conseguia explicar direito o que tinha acontecido. Não dizia coisa com coisa. Nesse momento já começamos a ficar muito preocupados, continuou Maria.

No próprio domingo (28), a esposa de Éder foi para o Rio de Janeiro e o restante da família, para Baixo Guandu.

INVESTIGAÇÃO

"lamentavelmente, a probabilidade de que eles foram mortos é grande". Após realizar buscas pelos dois desaparecidos desde o último domingo (28), o titular da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, o delegado Sérgio Simões Caldas afirmou que

Ainda segundo ele, o relevo geográfico da região dificulta o acesso da polícia e as buscas pelos seguranças. "Lá é área de invasão e tudo foi feito em região de dunas. Se os corpos foram sepultados, a expectativa de encontro é muito difícil", finalizou.

SEQUESTRO E TORTURA

Os três seguranças saíram do Espírito Santo, com destino a Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e foram sequestrados e torturados por uma facção criminosa, durante o último sábado (27). A Polícia Civil acredita que os profissionais foram confundidos com milicianos.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles foram sequestrados e levados para uma área da Comunidade do Lixo, onde foram torturados. Uma das vítimas conseguiu fugir, enquanto Eder Henrique de Moura Teixeira e e um outro colega continuaram sob ação dos criminosos.

O homem foi encontrado por policiais, no último domingo (28), na Avenida Adolfo Beranger, em Cabo Frio, com vários ferimentos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Central de Emergência (HCE) para receber os primeiros socorros.

De acordo com o delegado Sérgio Simões Caldas, a comunidade do Lixo é comandada por uma facção criminosa e possui um grande índice de violência.

O QUE DIZ A SESP