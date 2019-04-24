Foram apreendidos cerca de 40 kg de maconha Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um traficante foi preso e com ele foram encontrados e apreendidos cerca de 40 kg de maconha em Nova Rosa da Penha II, Cariacica , na noite desta terça-feira (23). A ação aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na região e o suspeito, que tinha um mandado de prisão em aberto, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

O traficante, identificado como Luarte Batista da Silva, de 21 anos, que tem várias passagens pela polícia e foi descrito pelos militares como um rosto conhecido, principalmente por envolvimento com tráfico de drogas, foi visto pelos policiais durante patrulhamento na Rua 55, em Nova Rosa da Penha II, por volta das 22h desta terça-feira (23). Ao perceber a situação, Luarte tentou correr, mas foi detido pelos policiais.

Your browser does not support the audio element. 40 kg de maconha são apreendidas em casa de traficante em Cariacica

Os militares então o revistaram e encontraram duas buchas de maconha. Questionado sobre o material, Luarte afirmou ser usuário. Porém, durante a revista, o sistema de informações da PM foi acionado e mostrou um mandado de prisão em aberto contra ele desde o dia 8 de fevereiro deste ano. Então o traficante foi levado para a viatura e os policiais também foram até a casa do suspeito.

O traficante dentificado como Luarte Batista da Silva, de 21 anos, foi preso pela PM nesta terça-feira (236) Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Chegando no local, a companheira de Luarte, identificada como Nayara Correia Pinto, conversou com a polícia. O local foi revistado e material para embalo de drogas foi encontrado, mas não havia nenhuma substância. No entanto, os policiais perceberam que havia um cômodo anexo à casa que estava com a porta aberta e, ao entrar, sentiram um forte cheiro de maconha.

Então foi feita uma vistoria no local e encontradas duas sacolas com maconha escondidas atras do fogão. Além disso, outros pacotes de maconha foram encontrados escondidos embaixo do assoalho da casa. A companheira do traficante afirmou não ter conhecimento da situação, mas Luarte confirmou que a droga era dele e que recebe dinheiro para guardá-la.

Ao todo, foram apreendidos 46 tabletes de maconha com aproximadamente 34 kg, 15 tiras de maconha, 9 pedaços grandes, 451 buchas, três sacolas com cerca de 3,5 kg em pedaços e farelo também de maconha e dois pinos de cocaína. O detido e a droga foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica para serem realizados os procedimentos de praxe.



