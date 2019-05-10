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Tráfico

25 kg de cocaína são apreendidos em porão de navio no ES

Droga estava dentro de uma máquina semelhante a uma pá carregadeira, localizada no porão de um navio atracado no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV)

Publicado em 

10 mai 2019 às 16:46

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 16:46

A Alfândega do Espírito Santo descobriu, no final da manhã desta sexta (10), um carregamento de 25 kg de cocaína dentro de uma máquina semelhante a uma pá carregadeira, localizada no porão de um navio atracado no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV).
> Herdeira do tráfico é a mulher mais procurada pela polícia no ES
A vistoria que encontrou a droga contou com o auxílio de cães farejadores. Informações iniciais colhidas pela equipe de repressão do porto dão conta de que a tripulação do navio, que tem como destino a Europa, é suspeita de estar envolvida com a entrada da droga na embarcação.
> Polícia apreende 11 mil comprimidos de ecstasy no ES
Mais informações ao longo da tarde desta sexta

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