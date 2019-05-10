25 kg de cocaína são apreendidos em porão de navio no ES

A Alfândega do Espírito Santo descobriu, no final da manhã desta sexta (10), um carregamento de 25 kg de cocaína dentro de uma máquina semelhante a uma pá carregadeira, localizada no porão de um navio atracado no Terminal Portuário de Vila Velha (TVV).

A vistoria que encontrou a droga contou com o auxílio de cães farejadores. Informações iniciais colhidas pela equipe de repressão do porto dão conta de que a tripulação do navio, que tem como destino a Europa, é suspeita de estar envolvida com a entrada da droga na embarcação.