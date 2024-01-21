Morre Renato Costa, servidor da Serra e ex-presidente do Álvares Cabral

O servidor da Prefeitura da Serra Renato Costa, de 60 anos, morreu neste domingo (21). A informação foi dada pelo próprio prefeito Sérgio Vidigal nas redes sociais, que também afirmou que ele trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Renato também era conhecido como "Ceguinho" por amigos e familiares.

Além de servidor, Renato foi presidente do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral, entre 2011 e 2014. "Familiares e amigos, recebam nossas condolências e amor nesse momento. Não temos palavras para expressar nosso pesar e tristeza", lamentou a atual diretoria do clube, pelo Instagram. O motivo da morte não foi divulgado.