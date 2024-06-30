Morre o oncologista capixaba Antônio Pinto, aos 67 anos

Morre o médico capixaba Antônio Pinto, aos 67 anos Crédito: Arquivo Pessoal

O oncologista Antônio Pinto, bastante conhecido no Espírito Santo, morreu na manhã deste domingo (30) por complicações neurológicas devido a paradas cardíacas. O médico especialista em câncer na área de cabeça e pescoço tinha sido diagnosticado com mieloma múltiplo e acabou tendo uma parada cardíaca durante o procedimento de biópsia, o que o levou a ficar internado por 60 dias, segundo familiares. A informação foi confirmada pela irmã dele, Denize Izaíta Pinto.

Antônio tinha 39 anos de carreira e era apaixonado pela profissão, ao ponto de ter atendido pacientes na manhã em que realizou a biópsia. Natural de Caeté, em Minas Gerais, Antônio se mudou para o Espírito Santo há 40 anos com a sua família. O profissional da área da saúde era formado pela Emescan e atuou no Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e na rede Meridional.

Denize disse que o desejo de ser médico era tanto que ele acabou não seguindo as formações acadêmicas anteriores de Técnica em Mecânica e Engenharia. Ele então começou a faculdade de Medicina e, em seguida, fez residências em cirurgia-geral no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro.

Além do mundo da saúde, o oncologista também amava o motociclismo e tinha uma moto para pilotar sempre que podia. Antônio compartilhou o amor pela Medicina com a filha velha, a psiquiatra Edira Pinto, e o filho mais novo, Pedro Henrique Pinto, que é cirurgião plástico. O médico deixa também a filha do meio, Ana Carolina Pinto, formada em Engenharia, e a esposa Luciana.