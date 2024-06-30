Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre o oncologista capixaba Antônio Pinto, aos 67 anos

Antônio morreu por complicações neurológicas após um procedimento cardiovascular que precisou realizar devido a um diagnóstico de mieloma múltiplo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2024 às 20:21

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 20:21

Morre o médico capixaba Antônio Pinto, aos 67 anos
Morre o médico capixaba Antônio Pinto, aos 67 anos Crédito: Arquivo Pessoal
O oncologista Antônio Pinto, bastante conhecido no Espírito Santo, morreu na manhã deste domingo (30) por complicações neurológicas devido a paradas cardíacas. O médico especialista em câncer na área de cabeça e pescoço tinha sido diagnosticado com mieloma múltiplo e acabou tendo uma parada cardíaca durante o procedimento de biópsia, o que o levou a ficar internado por 60 dias, segundo familiares. A informação foi confirmada pela irmã dele, Denize Izaíta Pinto. 
Antônio tinha 39 anos de carreira e era apaixonado pela profissão, ao ponto de ter atendido pacientes na manhã em que realizou a biópsia. Natural de Caeté, em Minas Gerais, Antônio se mudou para o Espírito Santo há 40 anos com a sua família. O profissional da área da saúde era formado pela Emescan e  atuou no Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória,  no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e na rede Meridional.
Denize disse que o desejo de ser médico era tanto que ele acabou não seguindo as formações acadêmicas anteriores de Técnica em Mecânica e Engenharia. Ele então começou a faculdade de Medicina e, em seguida, fez residências em cirurgia-geral no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e em Oncologia no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro.
Além do mundo da saúde, o oncologista também amava o motociclismo e tinha uma moto para pilotar sempre que podia. Antônio compartilhou o amor pela Medicina com a filha velha, a psiquiatra Edira Pinto, e o filho mais novo, Pedro Henrique Pinto, que é cirurgião plástico. O médico deixa também a filha do meio, Ana Carolina Pinto, formada em Engenharia, e a esposa Luciana. 
O velório será nesta segunda-feira (1º), a partir das 8h, no Memorial Primícias, localizado em Vitória. Já o enterro será realizado às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina Mortes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados