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Morre aos 85 anos Joacyr Pinto, um dos pioneiros da imprensa no Sul do ES

Jornalista cachoeirense atuou em rádio e impressos desde os 18 anos. Ele sofria da Doença de Parkinson e faleceu na manhã desta sexta (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 15:48

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 15:48

Jornalista Joacyr Pinto, morreu aos 85 anos, em Cachoeiro de Itapemirim
Jornalista Joacyr Pinto, morreu aos 85 anos, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução
Faleceu na manhã desta sexta-feira (10), o jornalista Joacyr Pinto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele sofria da Doença de Parkinson e nos últimos dias estava internado em um hospital particular na cidade. Joa, como era conhecido, foi um dos pioneiros da imprensa sul capixaba.
Joacyr Pinto tinha 85 anos e começou a carreira na imprensa aos 18 anos, no jornal Arauto. Trabalhou também nas redações do Correio do Sul, do Jornal Momento (impresso veiculado pela Prefeitura Municipal) e pela redação da Rádio Cachoeiro, ao lado do ex-prefeito da cidade Hélio Carlos Manhães.
Foi fundador da revista semanal 7Dias, periódico social que circula até hoje. Joa esteve à frente do semanário por mais de cinquenta anos. Apaixonado pela terra natal, foi eleito pela Câmara Municipal o Cachoeirense Presente de 2010.
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamentou a morte do jornalista. Recebo com tristeza a notícia do falecimento do jornalista Joacyr Pinto, conhecido por Joa pelos cachoeirenses. Com sua Revista Sete Dias, ele destacou por décadas o melhor de Cachoeiro nas áreas social, cultural e empresarial para o país e até no exterior. Fica a história, o legado, o exemplo de Joa para todos nós, disse Coelho em suas redes sociais.

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