Morre aos 85 anos Joacyr Pinto, um dos pioneiros da imprensa no Sul do ES

Jornalista Joacyr Pinto, morreu aos 85 anos, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

Faleceu na manhã desta sexta-feira (10), o jornalista Joacyr Pinto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Ele sofria da Doença de Parkinson e nos últimos dias estava internado em um hospital particular na cidade. Joa, como era conhecido, foi um dos pioneiros da imprensa sul capixaba.

Joacyr Pinto tinha 85 anos e começou a carreira na imprensa aos 18 anos, no jornal Arauto. Trabalhou também nas redações do Correio do Sul, do Jornal Momento (impresso veiculado pela Prefeitura Municipal) e pela redação da Rádio Cachoeiro, ao lado do ex-prefeito da cidade Hélio Carlos Manhães.

Foi fundador da revista semanal 7Dias, periódico social que circula até hoje. Joa esteve à frente do semanário por mais de cinquenta anos. Apaixonado pela terra natal, foi eleito pela Câmara Municipal o Cachoeirense Presente de 2010.