Morre aos 77 anos a advogada cachoeirense Moema Baptista

Moema Baptista se formou em 1967, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a carreira no Direito, foi eleita a primeira mulher presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas (Acat) e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), em 1989. Nas redes sociais, o órgão divulgou que decretou luto oficial de sete dias.

AAbrat decreta luto de 7 dias pela passagem de Moema Baptista, 1ª mulher a presidir a entidade. Agregadora, humana, defensora dos direitos sociais. Descanse e depois siga nessa outra esfera, na mesma luta pela justiça social, divulgou a associação.

Conhecida pelos amigos como a 'Embaixadora de Cachoeiro', tinha orgulho dos pais e de ser cachoeirense. Entre outras homenagens na cidade, recebeu o título de Cachoeirense Ausente no ano de 2001 (homenagem tradicional criada pelo poeta Newton Braga para pessoas que, mesmo longe, ainda possuem forte ligação com Cachoeiro). Segundo a família, o corpo será cremado na terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Após a pandemia, em data que ainda será confirmada, as cinzas serão trazidas para a cidade natal para a realização de homenagens.