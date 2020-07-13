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Luto

Morre aos 77 anos a advogada cachoeirense Moema Baptista

Moema Baptista faleceu no domingo (12) por complicações após uma cirurgia cardíaca feita recentemente. Ela completaria 78 anos no dia 26 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:51

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:51

Moema Baptista foi a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
Moema Baptista foi a primeira mulher presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas Crédito: Redes sociais
Morreu no fim da tarde deste domingo (12), no Estado do Rio de Janeiro, a advogada Moema Baptista. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ela faleceu devido a complicações após uma cirurgia cardíaca feita recentemente. Moema completaria 78 anos no dia 26 de julho.
Moema Baptista se formou em 1967, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante a carreira no Direito, foi eleita a primeira mulher presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas (Acat) e da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), em 1989. Nas redes sociais, o órgão divulgou que decretou luto oficial de sete dias.
AAbrat decreta luto de 7 dias pela passagem de Moema Baptista, 1ª mulher a presidir a entidade. Agregadora, humana, defensora dos direitos sociais. Descanse e depois siga nessa outra esfera, na mesma luta pela justiça social, divulgou a associação.
Conhecida pelos amigos como a 'Embaixadora de Cachoeiro', tinha orgulho dos pais e de ser cachoeirense. Entre outras homenagens na cidade, recebeu o título de Cachoeirense Ausente no ano de 2001 (homenagem tradicional criada pelo poeta Newton Braga para pessoas que, mesmo longe, ainda possuem forte ligação com Cachoeiro). Segundo a família, o corpo será cremado na terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Após a pandemia, em data que ainda será confirmada, as cinzas serão trazidas para a cidade natal para a realização de homenagens.

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