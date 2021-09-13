Morre, aos 69 anos, a jornalista e marqueteira política Bete Rodrigues

A jornalista, publicitária e marqueteira política Bete Rodrigues faleceu às 21h deste domingo (12), em casa, na Praia do Canto, em Vitória

Segundo o filho Pedro Roque, que era sócio da mãe na empresa de marketing político havia 16 anos, Bete estava tratando uma infecção urinária forte, mas tinha apresentado melhora. Ela sentiu-se mal quando estava deitada. O filho contou que chegou a fazer massagem cardíaca na mãe por cerca de dez minutos até a chegada do socorro, mas ela não resistiu. Ele acredita que Bete foi vítima de uma parada cardíaca.

Bete ficou conhecida pelas campanhas políticas que comandou no Espírito Santo e em outros estados do país a partir da década de 1980.

Foi Bete quem coordenou as campanhas de todos os governadores eleitos no ES de 1990 a 2010: Albuino Azeredo (1990), Vitor Buaiz (1994), José Inácio Ferreira (1998), Paulo Hartung (2002), reeleição do governador Paulo Hartung (2006) e Renato Casagrande (2010).

Ela também trabalhou como editora em A Gazeta e foi fundadora do curso de Comunicação Social da Ufes.

Além de Pedro Roque, Bete deixa outros dois filhos. O enterro está marcado para as 16h30 no cemitério Jardim da Paz, na Serra.

HOMENAGENS

Em publicação nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), lamentou o falecimento da jornalista. O chefe do Executivo estadual relembrou que trabalhou com a marqueteira política por duas ocasiões.

"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento da jornalista e publicitária, Bete Rodrigues. Uma profissional de grande competência, cuja genialidade marcou o marketing político no Espírito Santo", comenta.

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento da jornalista e publicitária, Bete Rodrigues. Uma profissional de grande competência, cuja genialidade marcou o marketing político no Espírito Santo. Trabalhamos juntos em duas ocasiões. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) September 13, 2021

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, Erick Musso, também se manifestou sobre a morte de Bete em uma rede social nesta segunda-feira (13). "Meus sentimentos à família e amigos mais próximos e que Deus esteja confortando o coração de todos nesse momento difícil da dor da perda",

Acabei de ser surpreendido com a triste notícia do falecimento da jornalista e marqueteira política Bete Rodrigues. Meus sentimentos à família e amigos mais próximos e que Deus esteja confortando o coração de todos nesse momento difícil da dor da perda. — Erick Musso (@MussoErick) September 13, 2021

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), afirmou que Bete é "um nome que será lembrado pela condução de campanhas políticas vitoriosas no Espírito Santo. Seu trabalho será sempre referência para todos nós".

Para o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB), Bete Rodrigues foi um gênio da comunicação política no Espírito Santo e no Brasil. Era uma criadora de estilo, renovadora de linguagens e uma mensageira da esperança.

Por nota, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, disse que recebeu a notícia com profunda tristeza e pesar. O texto ressalta os valores e experiências profissionais de Bete.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

Recebo com profunda tristeza e imenso pesar a notícia do falecimento da querida jornalista e publicitária Bete Rodrigues, uma brilhante profissional, que fez história na área de Comunicação no Estado, como fundadora do curso de Comunicação Social da UFES, editora de A Gazeta e coordenadora de marketing de inúmeras campanhas eleitorais, entre elas as de todos os governadores do ES desde 1990. De inteligência marcante, Bete tinha uma grande capacidade de ressaltar as qualidades das pessoas com quem trabalhava. Era extremamente atenta e criativa e tinha sempre um olhar humano privilegiado. Me solidarizo com a família e os amigos neste momento de profunda dor.

O ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos, porta-voz do Rede Sustentabilidade ES, também lamentou o falecimento.

"Sou muito grato a Bete. Ela fez a minha campanha para deputado federal, em 2010, quando fui o mais votado do Espírito Santo, graças a seu trabalho e dedicação. Era uma excelente profissional, reconhecida por sua competência técnica. Deu uma grande contribuição não apenas para a minha trajetória, mas para a política do Espírito Santo e a sociedade em geral", disse, por nota.