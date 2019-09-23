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Três feridos

Vídeo mostra momento em que carro bate em poste em Linhares

Polícia Civil investiga o caso, já que o carro foi roubado um dia antes do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2019 às 20:07

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 20:07

Imagens impressionantes mostram o exato momento em que um carro bate em um semáforo, na avenida Samuel Batista Cruz, às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. O acidente foi na manhã deste domingo (22). Três adolescentes de 17, 15 e 13 anos estavam no veículo. Dois seguem internados.
No vídeo, registrado por câmeras de monitoramento, é possível ver o carro seguindo no sentido Norte da pista. De repente, o condutor perde o controle da direção, sobe no meio-fio e bate em um poste de semáforo.
As vítimas, um adolescente de 17 anos que conduzia o carro, um garoto de 15 e uma menina de 13 anos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Um deles ficou preso nas ferragens por uma hora até ser retirado e encaminhado para um hospital particular. Os outros dois foram socorridos para o Hospital Geral de Linhares (HGL). De acordo com informações do HGL, o adolescente de 17 anos recebeu alta na manhã desta segunda-feira (23).
CARRO ROUBADO
O proprietário do carro em que estavam os três adolescentes foi informado por um conhecido sobre o acidente envolvendo o veículo. Segundo ele, o carro foi roubado na noite do último sábado (21), no bairro Araçá, também em Linhares. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário compareceu à 16ª Delegacia Regional de Linhares no domingo após o acidente para registrar o boletim de ocorrência.
INVESTIGAÇÃO
Em nota enviada nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil ressaltou que dois dos adolescentes não puderam ser ouvidos, por causa do estado de saúde, sendo somente o terceiro adolescente ouvido ainda no Hospital.
Já em relação ao comunicado de crime do roubo do veículo, o registro só foi realizado após o acidente, ficando sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares a apuração dos fatos.
 

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