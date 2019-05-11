Vídeo mostra imagens impressionantes de acidente em Montanha

Montanha, região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (09). Uma mulher foi atropelada por um caminhão dos Correios enquanto atravessava a via, por volta de 11 horas. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves. Uma cena impressionante chocou quem passava pelo Centro de, regiãodo, na manhã desta quinta-feira (09). Uma mulher foi atropelada por um caminhão dosenquanto atravessava a via, por volta de 11 horas. Apesar do susto, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.

Sedex, passando pela rua. É possível ver que o veículo está devagar e começa a fazer uma manobra, até sumir do vídeo. Um vídeo feito por câmeras de videomonitoramento mostra o momento que a mulher é atingida pelo veículo. Primeiro, as imagens mostram o caminhão amarelo, com logotipo do, passando pela rua. É possível ver que o veículo está devagar e começa a fazer uma manobra, até sumir do vídeo.

Em seguida, a mulher, vestindo uma calça preta e uma camiseta cinza, atravessa a mesma via pela faixa de pedestres. Quando chega do outro lado, em uma esquina, ela segue para a rua perpendicular e começa a atravessar por uma vaga de veículo que está sinalizada com cones.

Neste momento, o caminhão começa a andar de ré para o mesmo local onde está a vítima. No início, o motorista segue devagar, até que ele ajeita o veículo na vaga e acelera. Ele só percebe o atropelamento segundo depois e desce do caminhão. Diversos populares que estavam pela rua começam a se aglomerar no local.

Olga Queiroz, que não teve a idade informada, foi socorrida e levada ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, em Montanha. O diretor administrativo Lucas Bitencourt dos Santos informou que a paciente não sofreu nenhuma lesão grave.

“Após o atropelamento, ela deu entrada no hospital apresentando lombalgia em ombro e braço, com escoriações. Foi administrada medicação e realizado curativo conforme prescrição médica. Ela recebeu alta hospitalar às 16 horas”, explicou.