Vídeo: incêndio próximo a shopping em Linhares assusta moradores

As chamas começaram por volta das 12h20 desta terça-feira (14), em um terreno baldio próximo a um shopping em Linhares Crédito: Internauta

Linhares, na região Norte do Estado. As chamas começaram por volta das 12h20 desta terça-feira (14), em um terreno baldio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente 5000 m². Um incêndio em uma área de vegetação não nativa, por pouco, não atingiu um shopping localizado no bairro Movelar, em, na regiãodo Estado. As chamas começaram por volta das 12h20 desta terça-feira (14), em um terreno baldio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente 5000 m².

Nas imagens é possível ver que as chamas tomaram grandes proporções e quase atingiram, além do shopping, a estrutura de um parque de diversões, montado no estacionamento do centro comercial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem acionados, três guarnições foram direcionadas para combater às chamas no local.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Ao Gazeta Online, a assessoria de imprensa do Shopping Pátio Mix Linhares confirmou que o incêndio foi em uma área ao lado do shopping e que foi controlado rapidamente, não atingindo nenhuma parte do centro de compras. Os horários de funcionamento não tiveram alteração e o shopping segue funcionando normalmente.