Vídeo: incêndio próximo a shopping em Linhares assusta moradores

Um incêndio em uma área de vegetação não nativa, por pouco, não atingiu um shopping localizado no bairro Movelar, em Linhares, na região Norte do Estado. As chamas começaram por volta das 12h20 desta terça-feira (14), em um terreno baldio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área atingida foi de aproximadamente 5000 m².
Nas imagens é possível ver que as chamas tomaram grandes proporções e quase atingiram, além do shopping, a estrutura de um parque de diversões, montado no estacionamento do centro comercial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem acionados, três guarnições foram direcionadas para combater às chamas no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Ao Gazeta Online, a assessoria de imprensa do Shopping Pátio Mix Linhares confirmou que o incêndio foi em uma área ao lado do shopping e que foi controlado rapidamente, não atingindo nenhuma parte do centro de compras. Os horários de funcionamento não tiveram alteração e o shopping segue funcionando normalmente.
No estacionamento do shopping está montado a estrutura do Magic Park que quase foi atingido pelas chamas. Em entrevista à reportagem, o proprietário do parque de diversões, Danniel Pereira, disse que o fogo não atingiu a estrutura. "Não chegou a atingir o parque. O incêndio foi onde estava as carreta que são usadas para transporte dos brinquedos. Elas foram retiradas por segurança. Graças a Deus não atingiu o parque", explicou. Danniel reforçou ainda que apesar do susto, o parque não teve alteração na programação.