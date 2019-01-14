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São Gabriel da Palha

Vazamento em caminhão com gás interdita a ES 137

Rodovia seguirá fechada no dois sentidos até equipe responsável fazer os reparos

Publicado em 

14 jan 2019 às 18:40

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 18:40

Rodovia seguirá fechada no dois sentidos até equipe responsável fazer os reparos Crédito: Reprodução
O motorista de um caminhão-tanque que transportava gás de cozinha precisou parar no acostamento da rodovia ES 137, após perceber um vazamento na carga, no início da tarde desta segunda-feira (14).
Como o produto é inflamável, a rodovia foi interditada nos dois sentidos, na altura do Córrego da Lapa, zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado.
> Caminhão capota e motorista morre na BR 101 em Timbuí
Segundo nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), o motorista já entrou em contato com a empresa responsável, que está a caminho para fazer a reparação necessária. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil também se dirigiram ao local do incidente.
De acordo com a Polícia Militar de São Gabriel da Palha, não há previsão da ES 137 ser liberada nesta segunda-feira (14). Ainda segundo a PM, o caminhão, que seguia sentido Nova Venécia, teria perdido uma peça durante o trajeto, o que acarretou o vazamento. A empresa que realizará os reparos necessários já está no local.
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