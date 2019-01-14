Vazamento em caminhão com gás interdita a ES 137

O motorista de um caminhão-tanque que transportava gás de cozinha precisou parar no acostamento da rodovia ES 137, após perceber um vazamento na carga, no início da tarde desta segunda-feira (14).
Como o produto é inflamável, a rodovia foi interditada nos dois sentidos, na altura do Córrego da Lapa, zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado.
Segundo nota da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), o motorista já entrou em contato com a empresa responsável, que está a caminho para fazer a reparação necessária. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil também se dirigiram ao local do incidente.
De acordo com a Polícia Militar de São Gabriel da Palha, não há previsão da ES 137 ser liberada nesta segunda-feira (14). Ainda segundo a PM, o caminhão, que seguia sentido Nova Venécia, teria perdido uma peça durante o trajeto, o que acarretou o vazamento. A empresa que realizará os reparos necessários já está no local.
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