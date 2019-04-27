Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259 em Colatina

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na BR 259, na altura do km 36, próximo ao distrito de Baunilha, em Colatina, na Região Noroeste do Estado. Apesar de um dos veículos ter ficado tombado às margens da rodovia, as vítimas apresentaram apenas ferimentos leves e foram levadas ao Hospital Silvio Avidos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h50, em frente a um posto de gasolina. As colisões se deram após o carro que trafegava no sentido Vitória – Colatina tentar entrar no local e não reparar que vinha outro automóvel no sentido contrário. Os dois veículos bateram. Um dos carros tombou e acabou atingindo outro veículo que aguardava para entrar na pista.
O carro que estava parado na saída do posto, e que sofreu o impacto mais leve, estava com duas pessoas. O condutor deste veículo não precisou ser levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Apesar do acidente, o tráfego da BR 259 manteve-se normal durante toda a manhã deste sábado (27).