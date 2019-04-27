Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 259 em Colatina

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (), o acidente aconteceu por volta das 8h50, em frente a um posto de gasolina. As colisões se deram após o carro que trafegava no sentido Vitória – Colatina tentar entrar no local e não reparar que vinha outro automóvel no sentido contrário. Os dois veículos bateram. Um dos carros tombou e acabou atingindo outro veículo que aguardava para entrar na pista.