Tragédia em Linhares: pastor confessou que matou filho e enteado?

Está circulando nas redes sociais um boato de que o pastor George Alves Gonçalves, de 36 anos, confessou à polícia que teria matado o filho Joaquim e o enteado Kauã. Os irmãos morreram carbonizados no dia 21 de abril, em Linhares. George foi preso na manhã do dia 28 de abril, após a Justiça expedir um mandado de prisão provisória, válido por 30 dias, por ele estar atrapalhando a investigação.
Em uma página do Facebook, há informações de que o pastor teria abusado sexualmente do enteado. Para se livrar do suposto crime, ele teria colocado fogo nas duas crianças. "Ele estuprou o enteado e o filho viu. Por isso ele resolveu ceifar a vida dos inocentes!!! Esse filho de satanás acabou de confessar o crime. Nós capixabas estamos chocados!!!", dizia a publicação.
Ao Gazeta Online, uma fonte da polícia desmentiu o boato. George já prestou depoimento e afirmou que o incêndio foi acidental. "No depoimento não há registro de que o pastor tenha confessado crime. A polícia continua as investigações com novos depoimentos e perícias. O pastor será ouvido novamente, ainda sem data definida", finalizou.
QUINTA PERÍCIA EM CASA INCENDIADA
O local da tragédia em Linhares na qual dois irmãos morreram carbonizadas passou por uma quinta perícia nesta quarta-feira (2). O tenente-coronel Ferrari, acompanhado de três bombeiros, recolheu ferramentas e objetos da casa, entre eles parte de um aparelho de ar-condicionado queimado.
O tenente-coronel não quis falar com a imprensa e reforçou que "a perícia trabalha descartando hipóteses".
PERITOS USAM LUMINOL EM CARRO DO PASTOR
O carro que era usado pelo pastor George Alves, apreendido no dia 30 de abril, passou por perícia da Polícia Civil nesta quarta-feira (2). O trabalho foi realizado por peritos de Vitória e houve o uso de luminol, substância utilizada para detectar vestígios de sangue. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online.
O Classic pertence a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado ao pastor George, preso no dia 28 de abril por atrapalhar as investigações.
REVEJA VÍDEO
Registro mostra o momento em que o carro usado pelo pastor George foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, no dia 28 de abril.
ADVOGADOS VOLUNTÁRIOS FAZEM DEFESA DE PASTOR
Um grupo de cinco advogados capixabas e mineiros fará a defesa de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos, mais conhecido como pastor George Alves, pai do menino Joaquim, 3 anos, e padrasto de Kauã, 6 mortos carbonizados durante incêndio na casa em que moravam, em Linhares.
Um dos advogados é o mineiro Rodrigo Duarte, que também é pastor, segundo informações de Abisai Junior, que é amigo pessoal de Geogerval Gonçalves.
Uma advogada, que faz parte do grupo da defesa e preferiu não se identificar, disse que todos são voluntários. Somos uma junta de advogados voluntários para atuar no caso. Ainda não tivemos acesso ao inquérito policial porque está em segredo de justiça, disse.