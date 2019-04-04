Temporal em Aracruz teve mais de 70 raios em duas horas

informou nesta quarta-feira (3) que, de acordo com os registros da empresa Earth Networks, 77 raios atingiram Aracruz em um intervalo de duas horas — entre às 15h e 17h.

De acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), foram 32 milímetros em 6 horas na sede da cidade, entre 12h20 e 18h20 e 22 milímetros na região de, no mesmo período.

As nuvens carregadas que passaram sobre cidade foram do tipo cumulonimbus e, na presença destas nuvens, é bastante comum a presença de raios, ventos fortes e chuva forte. Entre as 15h e 17h foram detectadas 133 descargas elétricas atmosféricas sobre o município.

Nas imagens do vídeo (veja abaixo), o fato de ser um corredor ajudou a canalizar a corrente de ar e a aumentar a velocidade do vento. Pela escala Beaufort — que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra — o Instituto Climatempo estimou o nível 9 naquele corredor, que é uma ventania forte, com velocidade do vento entre 70 km/h e 90 km/h.