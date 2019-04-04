O Instituto Climatempo informou nesta quarta-feira (3) que, de acordo com os registros da empresa Earth Networks, 77 raios atingiram Aracruz em um intervalo de duas horas — entre às 15h e 17h.
De acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), foram 32 milímetros em 6 horas na sede da cidade, entre 12h20 e 18h20 e 22 milímetros na região de Jacupemba, no mesmo período.
Temporal em Aracruz teve mais de 70 raios em duas horas
As nuvens carregadas que passaram sobre cidade foram do tipo cumulonimbus e, na presença destas nuvens, é bastante comum a presença de raios, ventos fortes e chuva forte. Entre as 15h e 17h foram detectadas 133 descargas elétricas atmosféricas sobre o município.
Essas descargas elétricas podem ter ficado até dentro das nuvens, mas foram registradas pela Earth Networks
Nas imagens do vídeo (veja abaixo), o fato de ser um corredor ajudou a canalizar a corrente de ar e a aumentar a velocidade do vento. Pela escala Beaufort — que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra — o Instituto Climatempo estimou o nível 9 naquele corredor, que é uma ventania forte, com velocidade do vento entre 70 km/h e 90 km/h.