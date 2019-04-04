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Chuva forte

Temporal em Aracruz teve mais de 70 raios em duas horas

Registros da empresa Earth Networks somaram 77 raios entre as 15h e 17h

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 22:42

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

03 abr 2019 às 22:42
Raio Crédito: Pixabay
Instituto Climatempo informou nesta quarta-feira (3) que, de acordo com os registros da empresa Earth Networks, 77 raios atingiram Aracruz em um intervalo de duas horas — entre às 15h e 17h.
De acordo com Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden), foram 32 milímetros em 6 horas na sede da cidade, entre 12h20 e 18h20 e 22 milímetros na região de Jacupemba, no mesmo período.
Temporal em Aracruz teve mais de 70 raios em duas horas
> Forte temporal destelha casas e interdita rodovia em Aracruz
As nuvens carregadas que passaram sobre cidade foram do tipo cumulonimbus e, na presença destas nuvens, é bastante comum a presença de raios, ventos fortes e chuva forte. Entre as 15h e 17h foram detectadas 133 descargas elétricas atmosféricas sobre o município. 
Essas descargas elétricas podem ter ficado até dentro das nuvens, mas foram registradas pela Earth Networks
Meteorologista Josélia Pegorim
Nas imagens do vídeo (veja abaixo), o fato de ser um corredor ajudou a canalizar a corrente de ar e a aumentar a velocidade do vento. Pela escala Beaufort — que classifica a intensidade dos ventos, tendo em conta a sua velocidade e os efeitos resultantes das ventanias no mar e em terra — o Instituto Climatempo estimou o nível 9 naquele corredor, que é uma ventania forte, com velocidade do vento entre 70 km/h e 90 km/h.

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