Outra vítima de um acidente que aconteceu na tarde deste domingo (17), na rodovia ES 248, em Linhares, não resistiu e acabou morrendo. Wellington Santana, de 30 anos, tinha sido socorrido e levado a um hospital da região, onde morreu durante a noite.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava de carona em uma motocicleta Honda Biz conduzida por Gabriela dos Santos Pereira, de 21 anos. Testemunhas informaram que o veículo seguia na via, no sentido Colatina – Linhares, quando invadiu a contramão próximo à Lagoa Nova e bateu de frente com uma Fiat Toro que estava no sentido contrário. As três pessoas que estavam no automóvel não se feriram.
Já Gabriela morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). Wellington foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Rio Doce. Seu estado de saúde era considerado grave. A assessoria do hospital informou que, por volta das 20 horas, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele trabalhava em uma empresa de estofados em Linhares.
Socorrido após acidente, homem morre em hospital de Linhares