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Socorrido após acidente, homem morre em hospital de Linhares

Wellington Santana, de 30 anos, estava de carona em uma motocicleta Honda Biz conduzida por Gabriela dos Santos Pereira na ES 248. O veículo invadiu a contramão e bateu de frente com um carro. A jovem morreu na hora. Já o rapaz foi levado ao hospital em estado grave e morreu horas depois

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:00

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:00

Wellington Santana morreu no hospital horas após acidente Crédito: Reprodução/Facebook
Outra vítima de um acidente que aconteceu na tarde deste domingo (17), na rodovia ES 248, em Linhares, não resistiu e acabou morrendo. Wellington Santana, de 30 anos, tinha sido socorrido e levado a um hospital da região, onde morreu durante a noite.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz estava de carona em uma motocicleta Honda Biz conduzida por Gabriela dos Santos Pereira, de 21 anos. Testemunhas informaram que o veículo seguia na via, no sentido Colatina – Linhares, quando invadiu a contramão próximo à Lagoa Nova e bateu de frente com uma Fiat Toro que estava no sentido contrário. As três pessoas que estavam no automóvel não se feriram.
Já Gabriela morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). Wellington foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Rio Doce. Seu estado de saúde era considerado grave. A assessoria do hospital informou que, por volta das 20 horas, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele trabalhava em uma empresa de estofados em Linhares.
Socorrido após acidente, homem morre em hospital de Linhares

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