Semáforo em alerta tumultua cruzamento em Nova Venécia

Cruzamento da Travessia Vitória com a Avenida Vitória, no centro de Nova Venécia Crédito: Google Maps

Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Danificado, o semáforo do principal cruzamento da cidade está em amarelo piscante desde o incidente, o que atrapalha a fluidez do trânsito e diminui a segurança dos pedestres. Uma descarga elétrica que aconteceu em março ainda está causando transtornos para quem passa pelo centro de, nodo Estado. Danificado, o semáforo do principal cruzamento da cidade está em amarelo piscante desde o incidente, o que atrapalha a fluidez do trânsito e diminui a segurança dos pedestres.

Morador do Centro da cidade, o aposentado Pedro Tuler passa cinco vezes por dia pelo local. “Eu vejo a situação do povo. As pessoas ficam receosas de atravessar. Tem motorista que para, mas tem outros que não. É uma confusão total! Pedestre aqui não está tendo vez”, desabafou ele, sobre a atual situação do cruzamento da Avenida Vitória com a Travessa Vitória.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

DER-ES), no dia 19 de março. De acordo com a Prefeitura de Nova Venécia, o modo de alerta foi acionado devido aos danos causados às placas de controle pela descarga elétrica. A solução era temporária, apenas até que fossem feitos os reparos. O pedido foi feito ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (), no dia 19 de março.

Aproximadamente duas semanas depois, no dia 4 de abril, o prefeito Mário Sérgio Lubiana (PSB) encaminhou um ofício ao DER-ES solicitando alterações semafóricas, conforme o discutido em audiência pública. Segundo consta no documento, o sinal funcionaria em dois tempos e a faixa de pedestres seria recuada para mais distante do semáforo.

O PARECER DO DER-ES