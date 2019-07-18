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Desabastecimento

Sem estoque, crianças de Linhares ficam sem vacina BCG

Imunização é feita geralmente em recém-nascidos, até 30 dias de vida, mas também é disponibiliza para crianças até 5 anos. Secretaria Municipal da Saúde foi informada pelo governo federal sobre o desabastecimento e não avisou uma data para regularizar a situação

Publicado em 

18 jul 2019 às 14:45

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 14:45

Criança é vacinada em posto de saúde Crédito: Prefeitura de Linhares
Quando nasce, a primeira vacina que o recém-nascido recebe é a BCG, que protege contra a tuberculose. A recomendação é que a imunização seja feita já nos 30 primeiros dias de vida, mas também é disponibilizada para crianças até 5 anos. No entanto, quem mora em Linhares, na região Norte do Estado, está sem acesso à vacina.
Isso porque o estoque acabou. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um comunicado do Programa Nacional de Imunização (PNI) informou sobre o desabastecimento da BCG e não foi avisada nenhuma data para que a situação seja regularizada. A vacina é distribuída pelo Ministério da Saúde para todos os estados.
Sem estoque, crianças de Linhares ficam sem vacina BCG
Além disso, a secretaria afirmou que apenas 40% da média de uso mensal do município foram recebidos e já registra falta da BCG no Hospital Rio Doce e na Unidade de Saúde do Centro, onde a vacina é aplicada em Linhares.
A diretora de Vigilância Epidemiológica, Jackelene Ramos, alega que a situação está sendo monitorada e que não é exclusiva da cidade. “Estamos fazendo o possível para evitar o desabastecimento total. Infelizmente, a resolução desta situação não depende apenas do município e não existem fornecedores além do governo federal”, explicou.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Em nota, o Ministério da Saúde informou que mantém a distribuição de vacinas em todo Brasil e trabalha na regularização dos estoques quando há necessidade, em casos pontuais.
“Foram enviadas, neste ano, mais de 4,2 milhões de doses da vacina BCG para todo o país, sendo 924.070 mil para São Paulo. Antes de serem encaminhados aos estados, os lotes são analisados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). O quantitativo autorizado no mês de julho foi reduzido, pois parte do estoque ainda está sob análise”, alega a pasta.
A nota ainda explica que a medida visa manter o controle e a segurança das vacinas que são disponibilizadas para a população nos mais de 40 mil postos de vacinação do país. “Para a otimização das doses disponíveis, a orientação do Ministério da Saúde é que, nos municípios com baixo de estoque da vacina, os profissionais de saúde façam o agendamento da vacinação, considerando que o prazo de validade da BCG após o preparo é de seis horas”, finaliza a nota.
 

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