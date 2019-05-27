Recapeamento de R$ 6 milhões está parado há dois meses em Colatina

A dois meses do prazo, apenas quatro vias, das 14 previstas no contrato, foram recapeadas em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado. O serviço de recapeamento, porém, está há dois meses parado, porque a empresa vencedora da licitação pediu uma revisão no contrato, a fim de aumentar o valor recebido pelo cofre público. O Governo Estadual liberou R$ 6,8 milhões para recuperar o asfalto de oito ruas e seis avenidas da cidade de, nodo Estado. O serviço de recapeamento, porém, está há dois meses parado, porque a empresa vencedora da licitação pediu uma revisão no contrato, a fim de aumentar o valor recebido pelo cofre público.

De acordo com o diretor da Secretaria Municipal de Obras, Fabricio de Brito, o pedido é legal. “O requerimento de reequilíbrio econômico é permitido desde que a empresa prove que está tendo perdas no lucro por causa do aumento no valor da matéria-prima”, explicou. “Por causa de toda a burocracia do procedimento, houve essa paralisação”, completou.

Esta já é a segunda interrupção do serviço em menos de dez meses. Logo após a primeira avenida receber o novo asfalto, em agosto do ano passado, as obras ficaram paradas por quatro meses pelo mesmo motivo e voltaram no último dia 17 de janeiro. Apesar dos imprevistos, o prazo para conclusão do recapeamento está mantido para julho.

“Acreditamos que ainda seja possível terminar tudo nos próximos dois meses, como previsto. Porém, se o desenvolvimento for prejudicado por qualquer coisa, como a chuva, por exemplo, temos como recorrer ao Estado e solicitar um aditivo de prazo”, esclareceu Fabricio, que também garantiu que a empresa deve voltar a trabalhar já nesta terça-feira (28).

A dois meses do prazo, apenas quatro vias, das 14 previstas no contrato, foram recapeadas em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

MAPA DO RECAPEAMENTO

A licitação prevê que 14 vias de Colatina recebam um novo asfalto. Desde o início dos trabalhos, entretanto, apenas quatro logradouros foram contemplados: Avenida Presidente Castelo Branco, que atravessa três bairros; Avenida Presidente Kennedy, que também passa por três bairros; Avenida Brasil, que passa por dois; e Avenida Cônego João Guilherme, em Santa Helena.